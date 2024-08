Nha Trang liên tục vào nhóm bãi biển hàng đầu thế giới

Nha Trang thời gian qua được nhiều trang quốc tế đưa vào danh sách vịnh biển, bãi biển và địa điểm lặn biển hàng đầu thế giới.

Ngày 20/8, Agoda - nền tảng du lịch trực tuyến nổi tiếng thế giới, liệt kê Nha Trang vào danh sách 5 địa điểm lặn biển đẹp nhất châu Á bên cạnh Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), Okinawa (Nhật Bản), Cebu (Philippines). Agoda miêu tả Nha Trang có lợi thế là vùng biển nước ấm cùng hệ sinh thái dưới nước đầy màu sắc. Du khách có thể khám phá những rạn san hô với đầy cá và các loài sinh vật biển.

Trên trang Tripadvisor, thành phố biển nhận về nhiều đánh giá 5 sao cùng lời khen của du khách quốc tế. Du khách Mads Benjamin, Na Uy, cho biết trải nghiệm lặn biển tại Nha Trang sống động, vượt hơn những gì đã kỳ vọng. "Người hướng dẫn rất nhiệt tình và thân thiện, cho tôi trải nghiệm tuyệt vời", du khách này đánh giá.

Du khách PatrykiOla đến từ Ba Lan cũng có đánh giá tương tự khi trải qua nửa ngày lặn biển. Người này cho biết thích giới đại dương xanh biếc, dịch vụ lặn biển chuyên nghiệp và thức ăn đặc sắc tại Nha Trang.

Libera Nha Trang là địa điểm lặn ngắm san hô ngay tại nội đô. Ảnh: KDI Holdings

Trước đó, vào tháng 5, Nha Trang cũng xuất hiện trong danh sách 8 bãi biển tốt nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu của Tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure. Thành phố của Việt Nam là địa điểm duy nhất tại châu Á được đưa vào danh sách này.

Theo Travel+Leisure, nghỉ hưu ở gần biển là xu hướng được giới nhà giàu thế giới ưa chuộng những năm gần đây. Biển và không khí biển có tác dụng trị liệu và chữa lành tốt. Thành phố của Việt Nam có nhiều lợi thế như có sẵn cộng đồng người nước ngoài, mùa khô kéo dài đến 8 tháng, nhiệt độ ổn định quanh năm. Trang này cũng đánh giá cao hệ thống hạ tầng, giao thông công cộng tiện ích chăm sóc sức khỏe. Người về hưu có xu hướng sở hữu căn hộ, nhà gần biển. Thành phố cũng thích hợp cho việc đi bộ, cuộc sống về đêm sôi động và đồ ăn ngon.

Thành phố biển này cũng nhiều lần được bình chọn là nơi sở hữu vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh. Du khách đến đây ấn tượng với cảnh quan đa dạng như biển, vịnh, đảo, sông, cùng giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Thành phố Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Khoa Trần

Nha Trang đóng góp phần lớn vào sự phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Theo thống kê từ Sở Du lịch, lượng khách quốc tế đến địa phương đã vượt kế hoạch năm 2024. Tính chung 8 tháng, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 88,9% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu lượt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, vượt 6,7% so với kế hoạch là 3 triệu. Khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt, tăng 29,1% so với cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ, đạt 98,5% kế hoạch.

Du lịch Nha Trang được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ lợi thế tự nhiên cùng những chính sách mở cửa, đa dạng hóa sản phẩm của tỉnh. Hiện tại, du khách cho thể đến thành phố bằng cả đường bộ, hàng không, đường thủy.

Hoài Phương