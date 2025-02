Nhà Trắng hối thúc Boeing giao chuyên cơ mới cho ông Trump

Giới chức Nhà Trắng chỉ trích Boeing chậm tiến độ lắp ráp chuyên cơ Không lực Một đời mới và hối thúc hãng tăng tốc bàn giao máy bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/2 tham quan máy bay Boeing 747-8 tại sân bay quốc tế Palm Beach ở bang Florida, nhằm đánh giá những thiết bị và công nghệ mới có thể được ứng dụng trên hai chuyên cơ Không lực Một thế hệ mới.

"Hoạt động này cũng nhắc nhở nhà sản xuất rằng họ chưa giao chuyên cơ theo đúng tiến độ cam kết", giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung nói.

Máy bay mà ông Trump được sản xuất cách đây 12 năm và từng được dùng làm chuyên cơ cho hoàng gia Qatar, sau đó bán lại cho tư nhân khai thác.

Chiếc Boeing 747-8, từng phục vụ hoàng gia Qatar, tại sân bay Palm Beach ngày 15/2. Ảnh: Reuters

"Không lực Một" là định danh chính thức được không quân Mỹ sử dụng để gọi bất kỳ máy bay nào chở Tổng thống Mỹ, nhằm tránh nhầm lẫn với các phi cơ khác. Cụm từ này cũng thường được dùng khi đề cập chuyên cơ chủ lực của tổng thống Mỹ là mẫu VC-25A, phiên bản đặc biệt phát triển từ máy bay chở khách Boeing 747-200B và đưa vào vận hành từ năm 1990.

Tập đoàn Boeing hồi năm 2018 nhận hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD để chế tạo hai máy bay VC-25B, dựa trên dòng phi cơ chở khách 747-8I, nhằm thay thế hai máy bay VC-25A. Kế hoạch giao hàng dự kiến diễn ra vào tháng 12/2024, nhưng đã bị hoãn đến ít nhất năm 2027 hoặc 2028.

Dự án đã tiêu tốn hàng tỷ USD do chi phí tăng cao, chuỗi cung ứng gặp khó khăn và mức độ phức tạp trong quá trình hoán cải máy bay thành chuyên cơ cho Tổng thống Mỹ. CEO Boeing Kelly Ortberg tháng trước tiết lộ công ty đang làm việc với tỷ phú Elon Musk nhằm đẩy nhanh tiến độ cập nhật công nghệ cho dự án VC-25B.

Thiết kế mẫu VC-25B được không quân Mỹ công bố hồi tháng 3/2023. Ảnh: USAF

Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ không hài lòng vì Boeing chậm trễ tiến độ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông gây áp lực mạnh mẽ với Boeing và tuyên bố đã giảm được 1,6 tỷ USD so với chi phí ban đầu của dự án bằng cách đe dọa từ chối ký hợp đồng. Dù vậy, Boeing cho rằng mức giá này quá thấp để trang bị đầy đủ hệ thống điện tử quân sự, thông tin liên lạc và thiết bị phòng thủ cần thiết.

Ông Trump cũng muốn thay đổi màu sơn của Air Force One từ xanh nhạt sang tông xanh đậm. Ông từng đề xuất phối thêm màu đỏ đậm, nhưng phương án này bị chính quyền cựu tổng thống Joe Biden bác bỏ do cần thêm các thử nghiệm an toàn, gây tốn kém và kéo dài thời gian bàn giao.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)