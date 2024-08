Nha Trang dự kiến đón 450.000 nghìn lượt khách dịp VnExpress Marathon

Theo lãnh đạo sở Du lịch Khánh Hòa, các cơ sở lưu trú, ăn uống, vui chơi đã sẵn sàng phục vụ 459.000 runner cùng người thân, bạn bè, du khách từ ngày 9-11/8.

Chia sẻ với VnExpress tại buổi họp báo trước giải chạy vào chiều 9/8, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, VnExpress Marathon đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút rất đông lượng khách đổ về. Dự kiến khoảng 450.000 lượt khách sẽ đến tham quan, nghỉ dưỡng, tham dự giải chạy. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 115.000 lượt.

Các khách sạn dọc theo tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, lượng khách đặt phòng trong thời điểm diễn ra giải khá cao. Ngoài số lượng runner còn có người thân, bạn bè đi theo cổ vũ. "Tổng hợp thống kê của Cục Thể dục thể thao cho thấy, cứ một người tham dự giải phong trào thường mang theo hai người nữa đi cùng, kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch hè", bà Lệ Thanh nói.

Từ những dữ liệu này, sở Du lịch Khánh Hòa đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đáp ứng đủ nhu cầu khi lượng lớn du khách khi đến thành phố. Theo đó, các sở, ngành, phối hợp với đơn vị tổ chức và UBND thành phố Nha Trang tăng cường công tác quản lý, yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn, điểm lưu trú, dịch vụ kinh doanh ăn uống cam kết bán đúng giá và thực hiện theo giá niêm yết.

Các cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quảng bá về giải chạy cũng đang được các đơn vị liên quan triển khai.

Để thể hiện sự chào đón, thân thiện mến khách của ngành du lịch Khánh Hòa, sở Du lịch đã có công văn gửi các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch đề nghị xây dựng các gói ưu đãi, đảm bảo chất lượng phục vụ VĐV và gia đình trong thời gian diễn ra VnExpress Marathon Nha Trang 2024.

Sở cũng sẽ tăng cường nhân lực bố trí người trực điện thoại đường dây nóng 24/24 - 2258, để tiếp nhận phản ánh của du khách. "Chúng tôi bố trí người trực tại trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8h đến 21h hàng ngày", vị giám đốc sở chia sẻ.

Theo bà Lệ Thanh, vượt qua khuôn khổ một giải thể thao, VnExpress Marathon Nha Trang 2024 là một sự kiện để quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Điều này có tác động tích cực tới sự phát triển của địa phương. Bởi hiện tại, tỉnh có chủ trương phát triển kinh tế thể thao. "Thể thao sẽ là một sản phẩm du lịch mới, có tầm quan trọng tương tự như các hình thức du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch chữa bệnh", bà Thanh khẳng định.

Nha Trang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hoà đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 5, lượng khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ. Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Nha Trang.

Riêng Hàn Quốc đã có gần một triệu lượt khách đến trong nửa năm qua, chiếm khoảng 41,6% lượng khách quốc tế của tỉnh. Đây cũng là một trong ba nước có số lượng runner đông nhất tại VnExpress Marathon Nha Trang năm nay.

Bà Lệ Thanh cho rằng, với những sản phẩm du lịch từ nghỉ dưỡng, biển đảo, khám phá thiên nhiên núi rừng, trải nghiệm văn hóa truyền thống, vui chơi giải trí, thể thao, du lịch chữa bệnh,... địa phương sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Góp phần đưa Nha Trang là điểm đến hấp dẫn, chất lượng, văn minh và thân thiện.

VnExpress Marathon Nha Trang khởi tranh ngày 11/8, quy mô 9.000 VĐV. Bên lề sự kiện là giải chạy dành cho các em nhỏ từ 6-10 tuổi Kun Marathon, thu hút 2.000 bé tham gia.

