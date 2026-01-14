Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm đại sứ tại Việt Nam

Nhà Trắng đề cử lên Thượng viện bà Jennifer Wicks McNamara, với gần 31 năm kinh nghiệm trong bộ máy chính phủ Mỹ, cho vị trí đại sứ tại Việt Nam.

Nhà Trắng ngày 13/1 (ngày 14/1 giờ Hà Nội) công bố danh sách các đề cử quan chức liên bang trong nhiều lĩnh vực lên Thượng viện Mỹ xem xét. Theo danh sách được đăng trên website Nhà Trắng, bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử cho vị trí đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đây là lần đề cử thứ hai của Nhà Trắng dành cho bà Wicks đối với vị trí này. Hồ sơ đề cử lần một được Thượng viện Mỹ tiếp nhận vào ngày 20/10/2025 và bà đã có phiên điều trần thẩm định năng lực trước Ủy ban Đối ngoại của cơ quan này vào ngày 11/12/2025.

Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ ngày 3/1 đã gửi trả lại hồ sơ đề cử cho Tổng thống Donald Trump theo đúng quy trình, do kết thúc phiên họp đầu tiên trong năm 2026 của Quốc hội Khóa 119 mà chưa thể đưa ra quyết định phê chuẩn hay bác bỏ. Điều này buộc Nhà Trắng phải tiếp tục đệ trình đề cử lần hai để Thượng viện xem xét lại từ đầu.

Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025. Ảnh: Thượng viện Mỹ

Bà Jennifer Wicks McNamara là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ Mỹ, theo Thông cáo Chứng nhận năng lực cho Ứng viên Trưởng phái bộ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29/10/2025.

Bà giữ vị trí Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng từ tháng 11/2012 và phục vụ qua 4 đời tổng thống Mỹ. Trong vị trí này, bà thường xuyên làm việc với quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

"Với những kinh nghiệm đã có về phối hợp liên ngành và lập pháp, cùng với sự am hiểu sâu sắc về những vấn đề chính sách và quản lý, bà Jennifer Wicks McNamara có đủ năng lực để đảm đương vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam", thông cáo có đoạn.

Bà bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với công việc trong Lục quân Mỹ, đóng tại Hàn Quốc, sau đó đến Hawaii và Virginia. Năm 2003, bà chuyển công tác sang Bộ Ngoại giao Mỹ và từ đó đã kinh qua nhiều vị trí như chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực Hỗ trợ Nước ngoài, cố vấn cấp cao về hành chính và các vấn đề công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách điều hành và trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.

Trong bài phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tháng 12/2025, bà Wicks tái khẳng định cam kết của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực. "Một Việt Nam vững mạnh, độc lập và bền bỉ sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ", bà nói.

Bà mô tả hai nước đang phát triển quan hệ song phương năng động, với hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh - quốc phòng, đến thương mại - đầu tư và ngoại giao nhân dân.

Bà cho rằng nền tảng hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ là "nỗ lực sâu rộng để giải quyết hậu quả chiến tranh", trong đó có hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Bà nhắc lại rằng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã có nhiều hỗ trợ quan trọng trong việc hồi hương hơn 1.000 hài cốt quân nhân Mỹ.

Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác trong các vấn đề đảm bảo ổn định khu vực và chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bà Wicks đồng thời ca ngợi hợp tác thương mại song phương Việt - Mỹ đã tăng trưởng vượt bậc trong vài năm qua, nhấn mạnh "tiềm năng cùng chia sẻ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc" của mối quan hệ này. Gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ, trong đó người Mỹ gốc Việt hiện là cộng đồng gốc Á đông thứ tư tại Mỹ và hai nước có nhiều trao đổi song phương về giáo dục, văn hóa, du lịch.

"Thông qua đối thoại cởi mở, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực, cùng chia sẻ thịnh vượng và phát triển quan hệ đối tác song phương", bà Wicks nói tại phiên điều trần.

Thượng viện Mỹ hiện chưa công bố quy trình tiếp nhận đề cử bà Wicks cũng như thời điểm tổ chức phiên điều trần tiếp theo nếu có. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1. Ông cho biết "vô cùng tự hào" về những thành tựu mà phái đoàn ngoại giao Mỹ đã đạt được trong việc phát triển và củng cố quan hệ giữa hai nước trong thời gian ông công tác tại Việt Nam. "Đất nước này sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi", ông Knapper nhấn mạnh.

Thanh Danh