Nhà Trắng đăng ảnh Tổng thống Trump đội vương miện

Tài khoản chính thức trên X của Nhà Trắng đăng ảnh ghép Tổng thống Trump đội vương miện cùng thông điệp "Nhà vua muôn năm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 đăng thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố chính quyền liên bang đã can thiệp và chấm dứt chương trình thu phí tắc nghẽn giao thông tại New York. "Chương trình thu phí tắc nghẽn đã chết. Manhattan và toàn bộ New York đã được cứu. Nhà vua muôn năm!", ông viết.

Tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X ngay sau đó đăng lại thông điệp của ông Trump, kèm hình ảnh tương tự thiết kế bìa tạp chí TIME với hình ông Trump đội vương miện. Bức ảnh cũng in đậm dòng chữ "Long Live The King" (Nhà vua muôn năm).

Tài khoản X của Nhà Trắng đăng hình ảnh ông Trump đội vương miện cùng dòng chữ "Nhà vua muôn năm", ngày 19/2. Ảnh: X/WhiteHouse

Ông Trump đăng tải tuyên bố này sau khi chính quyền liên bang thông báo sẽ "kết liễu" chương trình thu phí tắc nghẽn giao thông ở khu trung tâm thành phố New York. Chương trình này được áp dụng từ tháng 1, với mục tiêu huy động ngân sách cải thiện hệ thống giao thông công cộng đang xuống cấp của thành phố.

Trong thư gửi Thống đốc New York Kathy Hochul, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho rằng bang New York đang áp đặt gánh nặng không công bằng lên người dân.

"Kế hoạch thu phí tắc nghẽn của bang New York không khác gì cái tát vào mặt tầng lớp lao động và các chủ doanh nghiệp nhỏ", ông Duffy tuyên bố. "Những người lái xe vào thành phố đã đóng góp xây dựng và nâng cấp hệ thống đường cao tốc thông qua thuế xăng và nhiều loại thuế khác".

Mức phí gây tranh cãi này có hiệu lực từ ngày 5/1, yêu cầu mỗi tài xế trả 9 USD khi vào khu trung tâm Manhattan ở phía nam Phố 60. Cả Thống đốc Hochul và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Giao thông Đô thị (MTA) Janno Lieber đều tuyên bố sẽ khởi kiện bất kỳ nỗ lực can thiệp nào từ chính quyền liên bang.

"Hôm nay, MTA đã nộp đơn lên tòa án liên bang để đảm bảo chương trình thu phí tiếp tục. Sáng kiến này vốn đang giúp giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn, cải thiện tốc độ lưu thông và hỗ trợ phương tiện công cộng cũng như xe cứu thương. Đang có những nỗ lực vô căn cứ nhằm tước bỏ những lợi ích mà sáng kiến này đang tạo dựng", Lieber khẳng định.

Thống đốc Hochul ngày 19/2 cũng phản pháo tuyên bố của ông Trump. "Chúng ta là một quốc gia thượng tôn pháp luật, không phải một nước có vua đứng đầu", bà nói. "MTA đã khởi kiện tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York để bảo vệ chương trình ý nghĩa này. Hẹn gặp nhau ở tòa".

Ông Trump từng cam kết trong giai đoạn tranh cử sẽ chấm dứt chương trình này ngay khi nhậm chức. Trong cuộc phỏng vấn tháng này, ông cho rằng mức phí 9 USD sẽ "hủy hoại" thành phố và sẽ thông qua Bộ Giao thông Mỹ để khai tử chương trình của New York.

Thanh Danh (Theo Hill, Guardian, Daily Beast)