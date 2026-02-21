Nhà Trắng chốt lịch thăm Trung Quốc của ông Trump

Quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ thăm Trung Quốc ngày 31/3-2/4 và dự kiến hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được quan chức Nhà Trắng xác nhận ngày 20/2, diễn ra trong lúc cả ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều mô tả mối quan hệ hai nước "tốt đẹp" và "trao đổi tốt" trong những tháng gần đây.

Ông chủ Nhà Trắng trước đó nói rằng chuyến thăm này "sẽ rất náo nhiệt". Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump tới Bắc Kinh kể từ chuyến thăm lần cuối của ông trong nhiệm kỳ một vào năm 2017.

Ông Tập cũng dự kiến thăm Mỹ trong năm nay, nhưng thời gian cụ thể chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Trước chuyến thăm của ông Trump, hai nước có thể đang làm việc về khuôn khổ một hiệp định đầu tư song phương, cũng như các thỏa thuận mua bán máy bay và đậu nành, theo ông James Zimmerman, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc.

Quan hệ giữa hai nước trước đó căng thẳng kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan mạnh tay đối với Trung Quốc vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bắc Kinh cũng đã tiến hành tẩy chay mạnh mẽ hàng nông sản của Mỹ trong phần lớn năm ngoái.

Căng thẳng giảm bớt sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025, khi họ đạt được thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan trong một năm và nhất trí ổn định quan hệ. Hai lãnh đạo sau đó có các cuộc điện đàm hồi tháng 11/2025 và hồi tháng 2.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế đối ứng của ông. Điều này có thể khiến Tổng thống Mỹ có ít đòn bẩy hơn trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc, cũng như có khả năng thúc đẩy thương mại song phương.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, SCMP, Al Jazeera)