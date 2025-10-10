Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump

Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy, sau khi tổ chức này trao Nobel Hòa bình cho một thủ lĩnh đối lập Venezuela thay vì Tổng thống Trump.

"Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến sự và cứu lấy sinh mạng con người. Ông ấy có trái tim nhân đạo và sẽ không bao giờ có ai như vậy, có thể dùng ý chí để lay chuyển cả ngọn núi", Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên X hôm nay.

"Ủy ban Nobel đã chứng tỏ họ đặt yếu tố chính trị lên trên hòa bình", ông Cheung tiếp tục.

Ông Cheung bình luận sau khi Ủy ban Nobel Na Uy hôm nay trao Nobel Hòa bình cho Maria Corina Machado, thủ lĩnh đối lập ở Venezuela, "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Giải thưởng trị giá khoảng 1,2 triệu USD dự kiến được trao tại Oslo vào 10/12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải Nobel.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 19/6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ông là ứng viên xứng đáng nhất với giải thưởng. Ông tuyên bố "đã chặn 8 cuộc xung đột", cho rằng việc không được trao giải sẽ là "sự xúc phạm lớn" với nước Mỹ. Ông Trump gần đây còn thúc đẩy để Hamas và Israel đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một.

Ông Trump hiện chưa lên tiếng về việc không được trao giải Nobel Hòa bình năm nay.

Nobel Hòa bình luôn được dư luận quan tâm bởi thông điệp mà nó có thể gửi đến thế giới. Năm 2024, giải được trao cho Tổ chức của Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo), phong trào cơ sở của những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Năm 2023, giải được trao cho nữ nhà hoạt động, nhà báo người Iran Narges Mohammadi. Năm 2022, giải thuộc về nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski tại Belarus, tổ chức nhân quyền Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự có trụ sở tại Ukraine.

Như Tâm (Theo Reuters)