Nhà Trắng bác tin ông Trump tính cách chức Giám đốc FBI

Nhà Trắng bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc cách chức Giám đốc FBI Kash Patel vào giữa tháng sau.

Truyền thông Mỹ ngày 25/11 dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump và các trợ lý hàng đầu của ông ngày càng thất vọng trước những vấn đề tiêu cực mà Giám đốc FBI Kash Patel tạo ra. Nhóm trợ lý nói với đồng minh của họ rằng Tổng thống đang cân nhắc cách chức Patel vào giữa tháng sau và xem xét lựa chọn quan chức cấp cao FBI Andrew Bailey lên thay thế.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng trên X rằng thông tin này "hoàn toàn bịa đặt", kèm theo bức ảnh ông Trump và ông Patel tại Phòng Bầu dục ngày 25/11.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump và Giám đốc FBI Patel đang họp khi thông tin về việc cách chức xuất hiện trên truyền thông. Tổng thống cười và nói: "Gì cơ? Chuyện này hoàn toàn sai sự thật. Nào Kash, chụp một bức ảnh để mọi người thấy anh đang làm rất tốt!".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Giám đốc FBI Kash Patel tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 25/11. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một thông cáo khác gửi tới báo chí, Nhà Trắng ca ngợi những đóng góp của ông Patel.

"Tổng thống Trump đã tập hợp được một chính quyền tài năng, ấn tượng nhất trong lịch sử, và họ đang thực hiện xuất sắc chương trình nghị sự của Tổng thống. Giám đốc FBI Patel là thành viên chủ chốt trong đội ngũ và ông đang làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục uy tín cho FBI", Nhà Trắng cho hay.

Ông Patel đã bị cả cánh tả lẫn cánh hữu ở Mỹ chỉ trích kể từ khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm giám đốc FBI, cơ quan hành pháp hàng đầu của đất nước. Patel khiến những người trung thành với Tổng thống tức giận khi hồi tháng 7 công bố một bản ghi nhớ về cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein nhưng không có nội dung mới. Một số người ủng hộ ông Trump tin rằng giới tinh hoa thuộc "nhà nước ngầm" đã bảo vệ những người thân cận với tỷ phú ấu dâm trong nội bộ đảng Dân chủ và Hollywood.

Fox News hồi tháng 9 đưa tin quan hệ giữa giám đốc FBI và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đặc biệt căng thẳng, dù ông vẫn nhận được tín nhiệm của Nhà Trắng.

Ông Patel cũng bị chỉ trích sau vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát tại trường đại học ở bang Utah. Giám đốc FBI ban đầu thông báo bắt được nghi phạm khoảng vài giờ sau vụ nổ súng, song sau đó thừa nhận đã bắt nhầm và trả tự do cho người này. Cuối cùng, nghi phạm thực sự bị bắt sau 33 giờ truy lùng.

Huyền Lê (Theo Reuters, Fox News)