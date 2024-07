Nhà Trắng bác tin ông Biden điều trị bệnh Parkinson

Washington khẳng định ông Biden không điều trị bệnh Parkinson, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin một bác sĩ chuyên về bệnh này đã tới Nhà Trắng nhiều lần.

CNN ngày 8/7 đưa tin rằng Kevin Cannard, bác sĩ thần kinh tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và cũng là chuyên gia hàng đầu về bệnh Parkinson, đã tới Nhà Trắng ít nhất 8 lần từ tháng 8/2023 tới tháng 3. Danh sách khách thăm chỉ liệt kê ông Cannard có cuộc gặp với Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor vào giữa tháng 1, còn những cuộc gặp khác không rõ ông đã gặp ai.

Khi được hỏi về cuộc gặp giữa hai bác sĩ Cannard và O'Connor, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates ngày 8/7 cho biết: "Rất nhiều chuyên gia từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed đã tới Nhà Trắng để điều trị cho hàng nghìn quân nhân đang làm việc tại đây".

Nhà Trắng cũng bác tin Tổng thống Joe Biden đang điều trị bệnh Parkinson.

"Tổng thống từng điều trị bệnh Parkinson chưa? Chưa từng. Ông ấy có đang điều trị bệnh Parkinson không? Không hề. Ông ấy có đang dùng thuốc điều trị bệnh này không? Cũng không", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/7. Ảnh: AFP

Bà Jean-Pierre từ chối xác nhận hoặc giải thích chi tiết về những chuyến thăm của bác sĩ Cannard tới Nhà Trắng do muốn tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan vì lý do an ninh. Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm ông Biden đã gặp bác sĩ thần kinh ba lần để kiểm tra sức khỏe hàng năm.

Vấn đề sức khỏe và tuổi tác của Tổng thống Biden, 81 tuổi, đang gây chú ý sau khi ông có màn tranh luận không như kỳ vọng với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump hồi tháng 6. Một số nghị sĩ Dân chủ kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống, nhường cơ hội cho ứng viên khác.

Tổng thống Mỹ nhiều lần xoa dịu những lo ngại về bản thân và khẳng định vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Ông tuyên bố sẽ không rút lui, kêu gọi đảng Dân chủ đồng lòng ủng hộ ông.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/CNN)