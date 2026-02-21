Nhà trai không cho cưới vì tin lời thầy bói dù đã đăng ký kết hôn

Thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an phận, sẽ nhắn tin với nhiều người khác nữa.

Em gái tôi từng có hai đời chồng và có một con gái. Cách đây không lâu, em quen một bạn nam nhỏ hơn nhiều tuổi từng ly hôn một lần nhưng không có con riêng. Cả hai đã đi đăng ký kết hôn, dự tính ra năm là cưới. Tuần trước bố mẹ bên nhà trai đi coi bói, thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an phận, sẽ nhắn tin với nhiều người khác nữa, bảo rằng em tôi hai con hai chồng nên bố mẹ bên đó không cho cưới nữa.

Nói về em tôi, tính tình cũng ổn, không đến nỗi nào, có điều hồi trẻ yêu đương theo cảm xúc là chính, chứ không theo lý trí, suy nghĩ thấu đáo nên gặp phải người không tốt dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, không hạnh phúc. Với người chồng đầu, em tôi sinh non khi thai mới 27 tuần, em bé mất ngay sau đó, anh chồng này chắc cũng đau buồn khi mất con. Sau khi chôn cất con xong, anh ta bỏ đi tỉnh khác, không liên lạc với em tôi nữa. Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì đang định cư nước khác, chỉ biết việc em bé mất vì sinh non. Hai bên gia đình rất sốc và đau khổ một thời gian, đặc biệt em tôi mất con như vậy còn phải chịu đựng một mình.

Chồng thứ hai đủ các tật xấu như lăng nhăng, ăn chơi, vũ phu, hút cỏ, hỗn hào với bố mẹ vợ, có hôm còn chửi bới, đòi chém bố mẹ tôi trong khi căn nhà đang ở là bố mẹ tôi mua cho, xe hơi đang đi là bố mẹ tôi đứng tên mua dùm. Em tôi ly hôn được anh chồng này, nhà tôi mừng vô cùng. Sau khi ly hôn, em tôi ở vậy nuôi bé gái có với chồng sau, nay đã gần 6 tuổi. Mấy năm qua, cũng có nhiều người theo đuổi vì em tôi khá xinh, nhưng do sợ hãi cuộc hôn nhân trước nên không dám đi bước nữa, cho đến khi gặp bạn nam mới này, thấy bạn dù nhỏ tuổi hơn nhưng khá chín chắn. Em tôi không giấu bạn đó điều gì.

Tôi thấy tuổi hai người rất hợp, tam hợp đại cát (bạn nam 1998, bạn nữ 1990), lấy nhau về ăn nên làm ra. Không hiểu sao thầy bói lại phán vô duyên như vậy, trong khi chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành con người ta trải qua những gì. Em tôi bán hàng online nên hay nhắn tin với khách mua hàng, không giấu giếm bạn nam kia, bạn đó đều biết cả. Vì bán hoa lan nên khách sẽ hỏi nhiều về đặc điểm của cây. Việc thầy bói nói em tôi có hai con cũng không chính xác vì bé đầu đã mất do sinh non. Bà ấy nói như thế nào mà bố mẹ bên kia tưởng em tôi có hai đứa con, một đứa bỏ cho chồng nuôi hay gì đó.

Về phần bạn trai kia, sau hôm đi coi bói về có khó chịu với em tôi, kiếm chuyện cãi nhau, làm em tôi buồn nhiều, thấy mình tình duyên lận đận trắc trở quá. Được vài hôm cậu ta bảo với em tôi là giờ cứ bình thường, để bạn đó từ từ nói chuyện với ba mẹ. Tôi viết bài này mong nhận ý kiến từ độc giả để bạn nam có thể đọc được và có chính kiến cho riêng mình. Nếu yêu thương đủ nhiều, sẽ không bới lông tìm vết làm gì. Tôi cũng mong em mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, bố mẹ tôi cũng an tâm. Vì hai cuộc hôn nhân trước thật sự nhà tôi cũng đau khổ cùng em rất nhiều, đặc biệt lúc mất cháu đầu.

Hoài Thương