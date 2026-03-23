Thứ hai, 23/3/2026
Thứ hai, 23/3/2026, 09:50 (GMT+7)

Nhà tốc mái sau giông lốc ở Tuyên Quang, Lào Cai

Từ chiều qua đến sáng nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Lào Cai hứng chịu giông lốc, mưa đá, làm hư hại nhà cửa, hoa màu.

Rạng sáng 23/3, giông lốc, mưa đá trút xuống xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cùng thời điểm, giông lốc kèm mưa đá cũng được ghi nhận ở Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Đến sáng nay hàng chục cây bật gốc. Ảnh: Thủy Trường

Xe tải nhỏ ở xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai bị giông cuốn xuống ruộng sau trận giông lốc chiều 22/3. Cũng trong chiều 22/3, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai xuất hiện giông lốc, mưa đá, làm hư hại hoa màu. Ảnh: Cộng đồng xã Thượng Bằng La

Trận giông lốc hôm qua đã khiến 650 ngôi nhà ở xã Thượng Bằng La bị hư hỏng, tốc mái; 150 ha cây trồng hư hại, 60 cột điện gãy đổ. Thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: Công an xã Thượng Bằng La

Gia Chính

