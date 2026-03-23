Nhà tốc mái sau giông lốc ở Tuyên Quang, Lào Cai

Rạng sáng 23/3, giông lốc, mưa đá trút xuống xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, làm tốc mái nhiều nhà dân.
Rạng sáng 23/3, giông lốc, mưa đá trút xuống xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, làm tốc mái nhiều nhà dân.
Cùng thời điểm, giông lốc kèm mưa đá cũng được ghi nhận ở Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Đến sáng nay hàng chục cây bật gốc. Ảnh: Thủy Trường
Cùng thời điểm, giông lốc kèm mưa đá cũng được ghi nhận ở Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Đến sáng nay hàng chục cây bật gốc. Ảnh: Thủy Trường
Xe tải nhỏ ở xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai bị giông cuốn xuống ruộng sau trận giông lốc chiều 22/3. Cũng trong chiều 22/3, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai xuất hiện giông lốc, mưa đá, làm hư hại hoa màu. Ảnh: Cộng đồng xã Thượng Bằng La
Xe tải nhỏ ở xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai bị giông cuốn xuống ruộng sau trận giông lốc chiều 22/3. Cũng trong chiều 22/3, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai xuất hiện giông lốc, mưa đá, làm hư hại hoa màu. Ảnh: Cộng đồng xã Thượng Bằng La
Trận giông lốc hôm qua đã khiến 650 ngôi nhà ở xã Thượng Bằng La bị hư hỏng, tốc mái; 150 ha cây trồng hư hại, 60 cột điện gãy đổ. Thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: Công an xã Thượng Bằng La
Trận giông lốc hôm qua đã khiến 650 ngôi nhà ở xã Thượng Bằng La bị hư hỏng, tốc mái; 150 ha cây trồng hư hại, 60 cột điện gãy đổ. Thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: Công an xã Thượng Bằng La
Gia Chính