Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2026

Nhà tiên tri Nostradamus tiên đoán thế giới năm 2026 sẽ nảy sinh cuộc đụng độ Đông - Tây và khép lại bằng tương lai tích cực.

Michel de Nostredame, thường được gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp thế kỷ 16. Năm 1555, ông xuất bản cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) gồm 900 khổ thơ, tiên đoán về các biến cố lớn sẽ xảy đến từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà theo ông sẽ rơi vào năm 3797.

Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là đã dự đoán đúng nhiều sự kiện lớn trên thế giới, như sự xuất hiện của Napoleon Bonaparte, các cuộc chiến tranh, khủng bố, các đột phá trong công nghệ đương đại.

Tranh vẽ Nostradamus làm việc tại nhà năm 1555. Ảnh: AFP

Trong phần tiên tri về thế giới năm 2026, ông tiên đoán có thêm nhiều xung đột, trong đó có cuộc đụng độ giữa phương Đông và phương Tây. "Khi sao Hỏa làm chủ tinh, máu người sẽ vấy bẩn thánh đường. Ba ngọn lửa bốc lên từ phía đông, trong khi phía tây mất đi tất cả ánh sáng trong im lặng", ông viết.

Sao Hỏa tượng trưng cho thần chiến tranh thời La Mã cổ đại, xuất hiện trong lời tiên tri của Nostradamus năm 2026, cho thấy khả năng xảy ra xung đột. Tuy nhiên, cách lý giải xung đột có thể khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng điều này báo hiệu một cuộc chiến kinh tế, khi châu Âu tụt hậu so với những quốc gia khác như Trung Quốc hay Nhật Bản trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo.

Một câu thơ bí ẩn khác về năm 2026 viết: "Đàn ong khổng lồ nổi lên, phục kích vào ban đêm". Một số nhà nghiên cứu chiêm tinh cho hay ong là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh tập thể. Do đó, lời tiên tri này cho thấy các lãnh đạo thế giới đang đoàn kết để hướng tới mục tiêu chung và có thể là tiên đoán về các lãnh đạo Nga, Mỹ, Ukraine cuối cùng sẽ thống nhất về thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, dù cuộc chiến Ukraine có kết thúc, một cuộc xung đột khác có nguy cơ nổ ra ở châu Âu.

"Vì sự ưu ái mà thành phố sẽ thể hiện... dòng Ticino sẽ ngập máu...", ông viết, nhắc đến Ticino, khu vực cực nam Thụy Sĩ, quốc gia luôn giữ quan điểm trung lập lâu nay. Việc Thụy Sĩ trực tiếp tham chiến có vẻ khó xảy ra, nhưng lời tiên tri dường như ám chỉ đến nguy cơ xung đột mới ở châu Âu, bởi Ticino tiếp giáp miền bắc Italy.

Trong một đoạn khác, nhà tiên tri lưu ý "7 tháng đại chiến, người chết vì cái ác. Rouen, nhà vua Everux sẽ không thất bại". Các nhà nghiên cứu cho rằng tiên đoán này liên quan tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, Nostradamus đưa ra nhận định tích cực về cuối năm 2026. "Bóng đen ngã xuống, nhưng thần sáng sẽ hiển linh. Mọi vì sao sẽ dẫn dắt cho những ai nhìn vào tâm can chính mình". Lời tiên tri này khiến người ta nghĩ đến một thời kỳ tái sinh, xuất hiện một lãnh đạo mới hoặc cách tiếp cận mới đối với thế giới sau thời gian dài chiến tranh và xung đột.

Nostradamus được cho là đã tiên đoán chính xác một số sự kiện trong năm 2025, khi dự báo về những trận lụt khủng khiếp tàn phá các thành phố ven biển, khiến hàng triệu người phải di dời. Năm 2025 ghi nhận hàng loạt trận bão lũ tàn phá nhiều khu vực trên thế giới như trận lũ quét khiến hơn 130 người chết ở Texas, Mỹ, hay loạt cơn bão ở châu Á khiến hàng nghìn người chết, hàng triệu người phải sơ tán.

Ông từng tiên đoán về "một cuộc chiến kéo dài sẽ kết thúc" vào cuối năm 2025, điều mà nhiều nhà quan sát cho rằng liên quan tới xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra. "Qua cuộc chiến kéo dài, quân đội kiệt sức tới nỗi không còn tiền trả lương cho binh sĩ", nhà tiên tri viết.

Tuy nhiên, các học giả chỉ ra rằng những lời tiên tri của Nostradamus được diễn đạt theo cách cho phép người đọc tự luận giải thông qua lăng kính, sự kỳ vọng hay thành kiến của chính họ, bởi hầu hết dự báo của ông đều khá mơ hồ và có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Hồng Hạnh (Theo Express)