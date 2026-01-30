Nhà thuốc Long Châu thu gần trăm tỷ đồng mỗi ngày

Doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt kỷ lục hơn 34.500 tỷ đồng trong năm 2025, trung bình mỗi ngày bán được gần trăm tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh mới đây của công ty mẹ FPT Retail (FRT) cho thấy, doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt hơn 34.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 36% so với cùng kỳ và vượt 7% so với kế hoạch đề ra. Đây là con số cao kỷ lục từ trước tới nay của Long Châu. Trung bình mỗi ngày, chuỗi nhà thuốc này bán được khoảng 95 tỷ đồng.

Kết quả trên được tạo ra bởi hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước. Đến cuối năm 2025, họ có tổng cộng hơn 2.600 điểm bán lẻ, tăng hơn 570 điểm so với cuối năm trước đó. Việc mở rộng mạng lưới được thực hiện ở cả các khu vực ngoài trung tâm. Trung bình mỗi nhà thuốc ghi nhận doanh thu mỗi tháng khoảng 1,2 tỷ đồng.

Doanh thu Long Châu đang giữ khoảng cách không quá xa so với các chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Cùng trong năm 2025, một chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô gần 4.600 cửa hàng ghi nhận doanh thu gần 39.000 tỷ đồng. Nếu so với các đối thủ cùng ngành, doanh thu Long Châu càng lớn hơn hẳn. Một chuỗi nhà thuốc có quy mô gần 400 điểm bán trong năm trước chỉ ghi nhận doanh thu gần 2.200 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu, lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của Long Châu cũng đạt mức kỷ lục. Năm trước, chuỗi nhà thuốc này có EBITDA hơn 1.680 tỷ đồng, cải thiện gần 76% so với năm 2024.

Vì thế, ban lãnh đạo FPT Retail gọi Long Châu là động lực tăng trưởng chính. Chuỗi này góp 68% doanh thu hợp nhất cho FRT, phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần một phần ba dân số cả nước.

Cũng ghi nhận tăng trưởng, FPT Shop báo doanh thu cả năm 2025 đạt trên 16.800 tỷ đồng, cao hơn năm trước đó 11%. Riêng quý IV/2025 ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng mỗi tháng. Trong năm 2025, FPT Shop tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, đầu tư mở rộng các ngành hàng mới như điện máy, gia dụng, mạng di động ảo..., giúp gia tăng hiệu quả doanh thu trên mỗi cửa hàng.

Tổng lại, FPT Retail ghi nhận doanh thu cả năm trên 51.000 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế khoảng 1.219 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 31%. Trong khi doanh thu chỉ vượt kế hoạch đề ra khoảng 6%, lợi nhuận lại cao hơn dự tính tới 35%. Mức lãi được tối ưu chủ yếu nhờ họ kiểm soát tốt giá vốn và chi phí.

Bên ngoài một nhà thuốc Long Châu. Ảnh: FPT Retail

Trong báo cáo hồi cuối năm trước, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng chuỗi nhà thuốc tiếp tục là trụ cột lợi nhuận và dẫn dắt tăng trưởng cho FPT Retail. Nhóm phân tích kỳ vọng Long Châu sẽ mở trăm cửa hàng trong năm nay, cho thấy năng lực mở rộng và khả năng tận dụng cơ hội gia tăng thị phần trong bối cảnh ngành đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nhu cầu chú trọng chất lượng và sản phẩm chính hãng, đặc biệt khi các quy định mới về kiểm định chất lượng thuốc được ban hành cùng với nỗ lực của và nỗ lực của Chính phủ trong việc loại bỏ hàng giả, thuốc giả khỏi thị trường.

Tuy nhiên, mô hình trung tâm tiêm chủng được BSC đánh giá chưa đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Long Châu. Họ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tối ưu và mở mới hàng chục cửa hàng trong năm nay với thời gian hòa vốn 12 tháng.

Tất Đạt