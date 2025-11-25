Nhà thuốc Long Châu là 'chuỗi bán lẻ dược mỹ phẩm tốt nhất 2025'

Nhà thuốc Long Châu được Transino Nhật Bản trao danh hiệu "Chuỗi bán lẻ dược mỹ phẩm tốt nhất 2025", ghi nhận nỗ lực phân phối và tư vấn sản phẩm cho người tiêu dùng Việt.

Lễ trao giải được tổ chức ngày 19/11 tại TP HCM với sự phối hợp của SCgate - đơn vị phân phối của Transino - thương hiệu dược mỹ phẩm Nhật Bản tại Việt Nam. Giải thưởng ghi nhận sự phát triển của thị trường dược mỹ phẩm tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hệ thống bán lẻ nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và mở rộng tiêu chuẩn sản phẩm theo hướng an toàn - hiệu quả - minh bạch.

Đại diện Nhà thuốc Long Châu, thương hiệu Transino và đơn vị phân phối SCgate trong lễ trao giải. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu

Trong năm 2024 - 2025, Long Châu ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật trong nhóm sản phẩm dược mỹ phẩm Transino trở thành hệ thống bán lẻ mang lại hiệu quả tốt nhất cho thương hiệu tại Việt Nam. Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, Long Châu còn đẩy mạnh tư vấn chuyên môn tại điểm bán, giúp người tiêu dùng tiếp cận các giải pháp chăm sóc da đúng hướng dẫn và hạn chế rủi ro từ việc tự lựa chọn sản phẩm không rõ xuất xứ.

Ông Sazuka Koji, Quản lý khu vực Việt Nam và Đông Á - Bộ phận Quan hệ Quốc tế DSHC (Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd) chia sẻ, Long Châu là một trong những đối tác quan trọng của Transino tại Việt Nam. Doanh nghiệp đánh giá cao sự chuyên nghiệp của hệ thống trong việc đưa sản phẩm Transino chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. "Việc vinh danh Long Châu hôm nay là cam kết của nhãn hàng trong việc tiếp tục đồng hành cùng các đối tác uy tín để phát triển thị trường một cách bền vững", đại diện Transino cho hay.

Đại diện nhãn hàng Transino (bên trái) và Nhà thuốc Long Châu tại sự kiện. Ảnh: Transino

Ông Lý Quốc Dũng, Giám đốc ngành hàng thiết bị y tế, dược phẩm và mỹ phẩm của Long Châu cho biết, doanh nghiệp luôn ưu tiên mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng, có nghiên cứu khoa học rõ ràng và được tư vấn đúng chuẩn. "Giải thưởng này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển danh mục dược mỹ phẩm theo hướng chuyên môn hóa, an toàn và minh bạch hơn nữa", ông Dũng nói.

Sự kiện trao giải giữa Long Châu, Transino, SCgate, ngày 19/11 tại TP HCM. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu

Là đối tác phân phối của Transino tại Việt Nam, SCgate đóng vai trò đưa các sản phẩm dược mỹ phẩm chuẩn Nhật đến với người tiêu dùng Việt Nam. Với nền tảng phân phối rộng, chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ, SCgate đã giúp Transino tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường, đồng thời hỗ trợ các nhà bán lẻ xây dựng chuẩn dịch vụ và trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp.

Trong lễ trao giải, ông Đoàn Đức Tiến, Chủ tịch Công ty SCgate chia sẻ, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, mang đến nhiều thương hiệu Nhật Bản chất lượng cho người tiêu dùng Việt. Đồng thời, SCgate cam kết thúc đẩy tiêu chuẩn tư vấn dược mỹ phẩm dựa trên khoa học, góp phần bảo vệ người tiêu dùng khỏi sản phẩm kém chất lượng và các thông tin quảng cáo sai lệch trên thị trường.

Năm 2025 trở thành dấu mốc quan trọng khi mối quan hệ giữa Transino, SCgate và Long Châu được củng cố, trong đó việc tăng cường hợp tác giữa các bên là thỏa thuận hợp tác chung tay minh bạch nguồn gốc và chất lượng trong tháng 7 vừa qua đã góp phần mang đến hàng hóa rõ ràng, chính hãng và an toàn cho người tiêu dùng Việt.

Bước sang năm 2026, SCgate và Long Châu đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hợp tác để đưa thêm nhiều thương hiệu dược mỹ phẩm Nhật Bản đạt chuẩn khoa học vào Việt Nam với mức giá phù hợp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp uy tín hơn.

(Nguồn: Nhà thuốc Long Châu)