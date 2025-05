Nhà thuốc An Khang tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân

Các dược sĩ của An Khang sẵn sàng tư vấn sử dụng thuốc và thiết bị y tế, thực hành lối sống khỏe với mong muốn trở thành người bạn tâm giao của bà con.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Minh (65 tuổi, quận 4, TP HCM) thường xuyên bị ngứa da. Đến tiệm thuốc An Khang gần nhà mua thuốc trị ngứa, bà kể thêm về các vấn đề sức khỏe khác của mình như hay mệt, chóng đói, liên tục khát nước, đi tiểu thường xuyên, mắt mờ... Bà được các dược sĩ tại đây cho biết dường như có dấu hiệu chớm mắc tiểu đường và khuyên nên đến bệnh viện khám kỹ càng. "Hóa ra, tôi mắc tiểu đường thật, may mà có các dược sĩ An Khang tư vấn, mọi người ở nhà chỉ nghĩ tôi mệt mỏi do cao tuổi", bà Minh chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoa (68 tuổi, Gò Vấp, TP HCM) trước đây khi gặp các vấn đề về sức khỏe thường tin vào lời khuyên từ những người xung quanh hoặc mạng xã hội. Trong một lần đến An Khang mua thuốc, bà được các dược sĩ hỏi han tình hình bệnh và cho nhiều lời khuyên sức khỏe, nhờ đó bà kịp thời đến bệnh viện thăm khám trước khi bệnh trở nặng. Sau lần đó, bà cũng từ bỏ thói quen tự chữa bệnh thiếu khoa học. "Dược sĩ An Khang giải thích có tâm, lại dễ hiểu làm tôi thấy tin tưởng. Chứ mình tôi, ít chữ nghĩa, nhiều khi đau ốm lặt vặt cũng không biết làm sao", bà Hoa chia sẻ.

Dược sĩ An Khang tư vấn về sức khỏe cho một khách hàng. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Bà Minh, bà Hoa chỉ là hai trong số rất nhiều khách hàng đến mua thuốc đã nhận được những lời tư vấn về sức khỏe của các dược sĩ An Khang. Với phương châm "An Khang sẵn sàng, nhà mình cứ hỏi", hệ thống nhà thuốc này đặt mục tiêu không chỉ là nơi bán thuốc mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe và chia sẻ với người dân trong từng câu chuyện sức khỏe, không rào cản, không phân biệt người mua hay không mua hàng. Đây cũng là cách mà đơn vị này từng bước hiện thực hóa mục tiêu "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe" đã kiên định theo đuổi trước nay.

Như ông Phạm Minh Ba (73 tuổi, Thủ Đức) vốn có tiền sử tiểu đường nhưng không có điều kiện mua máy đo đường huyết tại nhà. Chỉ định ghé qua An Khang gần nhà hỏi han, ông được hỗ trợ đo đường huyết miễn phí. Dược sĩ còn giải thích rõ ràng về các chỉ số, những biến chứng có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt và hướng dẫn ông cách nhận biết các dấu hiệu bất thường. Đây cũng là cách An Khang đang biến hơn 300 nhà thuốc thành trung tâm tư vấn sức khỏe miễn phí cho mọi người, khuyến khích người dân cởi mở chia sẻ những vấn đề về sức khỏe của bản thân.

Một trong những hoạt động cộng đồng, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân của nhà thuốc An Khang. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, đội ngũ dược sĩ tại An Khang sẵn sàng đưa ra những lời khuyên, từ hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách, theo dõi chỉ số sức khỏe bằng thiết bị y tế tại nhà đến tư vấn phòng ngừa các bệnh lý thường gặp. "Đây không chỉ đơn thuần là dịch vụ cộng thêm, mà còn là bước đi mang tính nhân văn, đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân còn hạn chế về kiến thức y tế hoặc điều kiện kinh tế", bà Minh nhận xét.

Việc tư vấn sức khỏe miễn phí ngay tại cửa hàng mang nhiều giá trị cho cộng đồng, nhất là với những người lớn tuổi, thu nhập thấp, ít cơ hội tiếp cận kiến thức y tế chính thống. Không cần đặt lịch, không mất chi phí, chỉ cần bước vào nhà thuốc An Khang, người dân đã có thể tìm thấy lời khuyên hữu ích từ những người có chuyên môn. Ông Ba tâm sự: "Với người lớn tuổi, con cái ở xa không thể chăm sóc kỹ thì có được sự quan tâm như ở nhà thuốc An Khang vậy rất là quý".

An Khang tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, kết hợp tặng quà Tết cho người dân năm 2025 - một trong những hoạt động được nhà thuốc thực hiện nhiều năm qua. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu là kim chỉ nam của An Khang. Mang tâm thế sẵn sàng tư vấn, dược sĩ tại đây cũng phải liên tục trau dồi kiến thức chuyên môn để đem đến sự an tâm mỗi khi khách hàng tìm đến.

Hơn thế nữa, An Khang cũng là địa chỉ cung cấp thuốc chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, tạo sự an tâm về chất lượng thuốc cho người dân. Dù chỉ hỏi han hay mua vài viên thuốc cảm ho, khách hàng cũng được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch đến giá trị từng viên thuốc nhỏ, không bị tính phí cắt liều.

Nhà thuốc còn triển khai giải pháp "Khỏe trước, trả sau" - trả chậm 0% lãi suất trong 3 tháng nhằm giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính để tập trung vào điều trị, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Một nhà thuốc An Khang - nơi khách hàng có thể mua thuốc và nhận các tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Đại diện nhà thuốc cho biết, với những giá trị đang theo đuổi cùng sự đầu tư nghiêm túc vào con người và dịch vụ, An Khang mong muốn kiến tạo một thị trường dược phẩm nhân văn, tử tế hơn, nơi đó, khách hàng được đặt vào vị trí trung tâm, vì sức khỏe người Việt.

Kim Anh