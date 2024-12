Nhà thuốc An Khang triển khai chính sách mua thuốc trả chậm

An Khang triển khai chính sách mua thuốc trả chậm AnKhang PayLater, áp dụng cho hóa đơn từ 50.000 đồng, giúp người dân giảm gánh nặng tài chính.

Theo đó, không cần thẻ tín dụng, chỉ với căn cước công dân, khách mua hàng tại hệ thống Nhà thuốc An Khang thông qua AnKhang PayLater được xét duyệt hạn mức lên đến 25 triệu đồng, kỳ hạn thanh toán kéo dài 90 ngày, không bị kèm phí ẩn hay lãi suất.

Đại diện An Khang cho biết, quy trình xét duyệt đơn giản, nhanh chóng, với tỷ lệ duyệt cao và chỉ cần thực hiện một lần, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi tối đa cho khách hàng. AnKhang PayLater đánh dấu một cột mốc mới trong việc kết hợp tài chính linh hoạt với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, mang lại giải pháp thiết thực cho nhiều đối tượng khách hàng, được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên phải chi trả tiền thuốc.

Chỉ cần hóa đơn mua thuốc trên 50.000 đồng là có thể sử dụng AnKhang Paylater. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Mức thanh toán tối thiểu chỉ 50.000 đồng giúp việc mua thuốc trở nên dễ tiếp cận hơn, nhất là đối với những người có thu nhập thấp. Dù là những loại thuốc thông dụng như giảm đau, hạ sốt, hay các loại thuốc đặc trị, kê đơn, người dùng đều có thể mua trước trả chậm thông qua AnKhang PayLater. "Điều này không chỉ mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe kịp thời mà còn mang lại sự an tâm cho khách hàng, giúp họ tập trung vào việc cải thiện sức khỏe mà không phải quá lo lắng về tài chính", đại diện nhà thuốc chia sẻ về mục đích ra đời của AnKhang PayLater.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, về dài hạn, AnKhang PayLater hứa hẹn tạo ra làn sóng thay đổi trên thị trường nhà thuốc Việt Nam. Bên cạnh mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, chiến lược này còn gợi ý về cách các cơ sở kinh doanh dược có thể hỗ trợ cộng đồng một cách bền vững.

Thế giới Di động - đơn vị sở hữu nhà thuốc An Khang kết hợp Home Credit ra mắt ứng dụng AnKhang Paylater hỗ trợ người dùng mua thuốc trả chậm. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Hơn một giải pháp tài chính, AnKhang PayLater phản ánh triết lý gắn kết với trách nhiệm xã hội mà thương hiệu luôn hướng đến. Với sứ mệnh "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe", An Khang không ngừng tìm kiếm những giải pháp cụ thể để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Chuỗi nhà thuốc có những chương trình vì cộng đồng nổi bật như "Tâm An Thân Khang" hay "Tết An Khang gửi ngàn bình an". Qua những chương trình này, An Khang tổ chức các buổi tư vấn sức khỏe miễn phí và trao tặng những món quà thiết thực cho cộng đồng. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, đây còn là cách thương hiệu gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và khích lệ tinh thần, giúp nhiều người vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Người dùng trả tiền thuốc qua ứng dụng AnKhang Paylater. Ảnh: Nhà thuốc An Khang

Chính sách mua trả chậm với điều kiện linh hoạt, kết hợp với những hoạt động thiện nguyện, Nhà thuốc An Khang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang lại những giải pháp thiết thực, thể hiện hình ảnh một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe người Việt. Với các doanh nghiệp như An Khang, kinh doanh và trách nhiệm xã hội có thể song hành để tạo nên những giá trị to lớn hơn cho xã hội.

Diệp Chi