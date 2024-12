Nhà thuốc An Khang chăm sóc sức khỏe 4.500 người dân trước Tết

Triển khai chương trình "Tết An Khang - gửi ngàn bình an", Nhà thuốc An Khang tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 4.500 người dân nghèo khu vực miền Nam, Nam Trung Bộ.