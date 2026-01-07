Nhà thôi miên xâm hại tình dục hàng loạt phụ nữ

PhápCyril Zattara, 47 tuổi, đang bị xét xử với cáo buộc chuốc thuốc mê và lạm dụng tình dục 14 phụ nữ trong vòng một thập kỷ, đồng thời quay video quá trình tấn công 20 nạn nhân.

Phiên xử kín diễn ra ngày 5/1 tại thành phố Aix-en-Provence và dự kiến kéo dài ít nhất hai tuần. Cyril Zattara, nhà thôi miên kiêm giáo viên dạy nhảy, bị giam giữ chờ xét xử từ năm 2021, đã thừa nhận 10 cáo buộc hiếp dâm.

Vụ án được khởi tố vào năm 2019 khi một phụ nữ 24 tuổi đệ đơn khiếu nại sau một buổi thôi miên với Cyril. Cô khai rằng bị Cyril cưỡng hiếp sau khi uống một ly rượu vang, bất tỉnh và sau đó nôn ói. ADN của Cyril được tìm thấy dưới móng tay và bên trong nội y của cô.

Cyril bị buộc tội bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của nhiều nạn nhân để tấn công tình dục. Theo cảnh sát, anh ta thường nhắm mục tiêu vào những phụ nữ quen biết hoặc có quan hệ tình cảm.

Các nạn nhân cho biết tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng và hoang mang sau cuộc gặp với Cyril, nhưng anh ta đổ lỗi do thôi miên hoặc do rượu. Xét nghiệm máu và tóc cho thấy trong cơ thể nhiều nạn nhân có thuốc an thần.

Cảnh sát cũng phát hiện nhưng bức ảnh và video trên máy tính của bị cáo cho thấy các nạn nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi quan hệ tình dục.

Cyril Zattara bị cáo buộc cưỡng hiếp 14 phụ nữ trong hơn 10 năm. Ảnh: Linkedin

Vụ việc này xảy ra sau bê bối lạm dụng tình dục Gisele Pelicot gây chấn động nước Pháp năm 2024.

Bà Gisele, 73 tuổi, tố cáo chồng là Dominique Pelicot chuốc thuốc mê và mời ít nhất 72 người đàn ông lạ mặt đến nhà cưỡng hiếp khi bà bất tỉnh trong suốt 10 năm.

Tháng 12/2024, Dominique bị kết án 20 năm tù, 49 người đàn ông khác cũng bị bỏ tù vì tội cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục. Bà Gisele trở thành biểu tượng của sự phản kháng sau khi dũng cảm từ bỏ quyền giữ kín danh tính, công khai làm chứng trước tòa để nâng cao nhận thức về bạo lực tình dục.

Còn trong vụ án này, thẩm phán Roger Arata đã ra lệnh tiến hành phiên tòa kín theo yêu cầu từ luật sư của một trong các nạn nhân. Các nạn nhân khác lại cho rằng phiên tòa nên được mở công khai.

Bà Gisele từng nổi tiếng với câu nói rằng đã đến lúc những kẻ gây ra tội ác - chứ không phải các nạn nhân - phải cảm thấy xấu hổ. Nhưng bên ngoài phiên tòa xét xử vụ án của Cyril, mẹ của một trong các nguyên đơn, muốn giấu tên, cho biết bà hiểu quyết định tổ chức phiên tòa kín.

"Họ nói rằng sự xấu hổ đã được chuyển sang phía bên kia, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng", người mẹ nói.

Tuệ Anh (theo The Sun, NZHerald)