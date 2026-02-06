Nhà thờ Italy xóa gương mặt thiên thần giống Thủ tướng Meloni

Nhà thờ ở Rome đã yêu cầu xóa gương mặt của bức họa thiên thần được cho là giống Thủ tướng Meloni sau nhiều tranh cãi.

Khi Nhà nguyện Các Linh hồn nơi Luyện ngục, thuộc Vương cung thánh đường Thánh Lawrence ở Lucina, trung tâm thủ đô Rome, mở cửa hôm 4/2, phần thân của thiên thần trên bức bích họa mới được phục chế vẫn còn, song gương mặt đã bị xóa đi bằng lớp sơn hoặc vữa.

Theo La Repubblica, giới chức nhà thờ đã yêu cầu Bruno Valentinetti, người phục chế bức họa, phải che gương mặt thiên thần chỉ sau một đêm.

Gương mặt thiên thần trong Nhà nguyện Các Linh hồn nơi Luyện ngục, thuộc Vương cung thánh đường Thánh Lawrence ở Lucina, trung tâm thủ đô Rome bị xóa hôm 4/2. Ảnh: AFP

Công việc phục chế đã hoàn thành vào tháng 12/2025, nhưng những hình ảnh so sánh được đăng trên mạng xã hội gần đây cho thấy sự tương đồng giữa gương mặt thiên thần trong bức bích họa với chân dung Thủ tướng Giorgia Meloni.

Những tranh cãi xoay quanh sự việc đã thu hút hàng trăm người đổ tới nhà nguyện để tự đánh giá xem khuôn mặt thiên thần trong tranh có giống bà Meloni hay không. Điều này châm ngòi làn sóng bình luận sôi nổi trên mạng xã hội từ cả người ủng hộ lẫn phản đối lãnh đạo theo đường lối dân túy này.

Bộ trưởng Văn hóa Italy Alessandro Giuli sau đó chỉ đạo điều tra liệu người phục chế có cố tình thêm khuôn mặt bà Meloni vào bức bích họa hay không. Giáo phận Rome cũng mở cuộc điều tra.

Valentinetti ban đầu phủ nhận việc chỉnh sửa bức tranh để trông giống Thủ tướng, nói rằng đã sao chép theo bức vẽ gốc năm 2000. Ông sau đó thừa nhận phục chế bức họa theo gương mặt bà Meloni, nhưng không nói rõ lý do.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và gương mặt thiên thần trong bức bích họa tại một nhà nguyện ở Rome. Ảnh: AFP

Bức họa gốc được vẽ vào năm 2000, là một tác phẩm đương đại nên không gây tổn hại di sản lịch sử của nhà thờ. Tuy nhiên, Hồng y Baldassare Reina, đại diện của Giáo hoàng tại Rome, khẳng định chính trị gia không có chỗ trong nghệ thuật nhà thờ.

Bộ Văn hóa Italy hôm 4/2 ban hành quy định mới, yêu cầu nhà thờ phải xin phép chính phủ, giáo phận Rome và cơ quan giám sát đặc biệt thuộc Bộ Văn hóa nếu có kế hoạch vẽ lại gương mặt thiên thần. Hồ sơ xin phép phải "kèm theo bản phác thảo hình ảnh".

Thủ tướng Meloni tỏ thái độ bình thản với sự việc. "Không, tôi chắc chắn không giống thiên thần đâu", bà đăng trên Instagram, kèm theo biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt.

Huyền Lê (Theo AP, La Repubblica)