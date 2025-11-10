Nhà thơ ấu của ông Trump được rao bán hơn 2 triệu USD

Căn nhà nơi Tổng thống Mỹ sống thuở nhỏ đang được rao bán giá 2,3 triệu USD sau nhiều năm bỏ không, ẩm mốc, bị mèo hoang xâm chiếm.

Tại khu Jamaica Estates yên tĩnh, rợp bóng cây ở Queens, nhà phát triển bất động sản Tommy Lin đang rao bán một căn nhà phong cách Tudor với giá 2,3 triệu USD. Đây là căn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở từ khi chào đời cho đến năm 4 tuổi.

Căn nhà 5 phòng ngủ được cha ông là nhà phát triển bất động sản Fred Trump xây dựng năm 1940, là nơi ở đầu tiên của gia đình trong khu phố, trước khi họ chuyển đến một căn nhà rộng rãi hơn gần đó.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, đường ống nước vỡ khiến nội thất ẩm mốc, căn nhà được bán vào tháng 2 với giá 835.000 USD cho ông Lin, người sau đó cải tạo căn nhà trong 8 tháng.

Căn nhà không có điện, nước, không thể ở", ông Lin nói. Hầu như mọi thứ bên trong đã được cải tạo.

Căn nhà từng là nơi ở thời thơ ấu của ông Trump. Ảnh: NYP

Trả lời truyền thông, Lin cho biết ông mua căn nhà không phải vì lý do chính trị, mà do lịch sử và vị trí của nó. Jamaica Estates là một trong những khu dân cư lâu đời và đắt đỏ nhất Queens, giá cả thường xuyên vượt 3 triệu USD một căn thời gian gần đây. Những căn dưới 1 triệu USD ngày càng hiếm.

Đây không phải lần đầu tiên bất động sản cũ của gia đình Trump thu hút chú ý. Trong đêm bầu cử năm 2016, nhà đầu tư Michael Davis ở Manhattan đã mua căn nhà với giá 1,39 triệu USD chỉ vài giờ trước khi có kết quả bầu cử, với suy nghĩ rằng giá trị của căn nhà sẽ tăng vọt nếu ông Trump đắc cử. Ngày ông Trump nhậm chức năm 2017, ông Davis đã bán lại nó cho một người mua Trung Quốc với giá 2,14 triệu USD.

Ông Davis sau đó thuê lại căn nhà với giá 4.000 USD một tháng, cải tạo thành một căn Airbnb, trang trí, trưng bày đồ lưu niệm theo chủ đề Trump. Cuốn sách duy nhất trong ngôi nhà là Nghệ thuật Đàm phán của ông Trump.

Căn Airbnb gần như lúc nào cũng có người đặt thuê, cho đến khi tổ chức từ thiện Oxfam America thuê nó để kêu gọi chú ý đến khủng hoảng tị nạn, sau khi ông Trump ra lệnh cấm cửa người tị nạn và công dân từ 6 nước Hồi giáo hồi cuối năm 2017.

Căn nhà sau đó không được sử dụng và nhanh chóng xuống cấp. Vào thời điểm ông Lin mua lại vào tháng 2, căn nhà bị khoảng 20-30 con mèo hoang xâm chiếm.

Ông Lin đã đầu tư khoảng 500.000 USD để cải tạo. Căn nhà hoàn thiện có diện tích sàn khoảng 230 m2 trên mặt đất, cùng khoảng 93 m2 tầng hầm, bố trí thành 4 tầng.

Trump Organization chưa bình luận về thông tin căn nhà được rao bán với giá 2,3 triệu USD.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)