Nhà thờ 500 năm nhô lên giữa hồ do hạn hán

MexicoNhà thờ Apostle Santiago thế kỷ 16 chìm trong dự án xây đập cách đây 49 năm tái xuất hiện sau đợt hạn hán nghiêm trọng, thu hút nhiều khách tham quan.

Nhà thờ 500 năm nhô lên giữa hồ Mexico do hạn hán Nhà thờ Apostle Santiago giữa lòng hồ chứa nước. Video: AFP

Nhà thờ Apostle Santiago nằm ở Quechula, thuộc bang Chiapas phía nam Mexico gần như bị chìm hoàn toàn từ năm 1966 khi một đập thủy điện được xây ở phụ lưu sông Grijalva gần đó. Khoảng 1.000 - 2.000 người bản xứ sống ở Quechula phải chuyển chỗ ở do nhà cửa bị ngập.

Tuy nhiên, nhà thờ cao 15 m nhô lên trong những tuần gần đây ở hồ chứa nước Nezahualcoyotl, AFP hôm 18/6 đưa tin. Nắng nóng và vắng mưa kéo dài trong khu vực dẫn tới lượng nước ở hồ chứa sụt giảm, để lộ toàn bộ công trình. Thậm chí, du khách có thể ghé thăm nhà thờ bằng xe hơi và xe máy.

Nhà thờ được xây bởi cách thành viên dòng tu Đa Minh (DO) xây dựng vào thế kỷ 16 khi Mexico nằm dưới sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha. Là một trong nhiều dòng tu chính của Nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã, DO ra đời ở Pháp vào năm 1215 để rao giảng sách phúc âm.

Mực nước thấp trong hồ đang ảnh hưởng tới các ngư dân nuôi cá rô phi ở địa phương. Theo nông dân Darinel Gutiérrez, cách đây khoảng 5 tháng, mực nước bắt đầu giảm thấp hơn hẳn so với mức bình thường. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng khiến cá chết nhiều, ảnh hưởng tới thu nhập của người dân. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng do thời tiết nóng bức ở Mexico trong thời gian qua.

Đây không phải lần đầu tiên nhà thờ tái xuất hiện. Lần gần nhất là năm 2022 khi toàn bộ công trình dài 60 m nhô khỏi mặt nước.

An Khang (Theo Newsweek)