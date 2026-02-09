Nhà thiết kế Vũ Tường Vi ra bộ sưu tập 'Phồn hoa'

Nhà thiết kế Vũ Tường Vi "thai nghén" bộ sưu tập Phồn hoa trong gần một năm. Cô cho biết tập trung nghiên cứu phom dáng, cảm xúc thị giác lẫn khả năng ứng dụng lâu dài của thiết kế trong đời sống.

"Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, bộ sưu tập là sự tiếp nối nhất quán triết lý sáng tạo của tôi: thời trang đẹp là trang phục có thể đi cùng thời gian", cô lý giải.