Nhà thiết kế Vũ Tường Vi ra bộ sưu tập 'Phồn hoa'

Nhà thiết kế Vũ Tường Vi "thai nghén" bộ sưu tập Phồn hoa trong gần một năm. Cô cho biết tập trung nghiên cứu phom dáng, cảm xúc thị giác lẫn khả năng ứng dụng lâu dài của thiết kế trong đời sống.
"Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, bộ sưu tập là sự tiếp nối nhất quán triết lý sáng tạo của tôi: thời trang đẹp là trang phục có thể đi cùng thời gian", cô lý giải.
Nhà thiết kế ứng dụng kỹ thuật draping trực tiếp trên canh, cho phép xử lý phom dáng theo tỷ lệ "vàng" một cách linh hoạt, tự nhiên theo độ rủ và sự mềm mại của lụa, thay vì áp đặt hình khối cứng nhắc.
Theo Tường Vi, kỹ thuật draping giúp mỗi thiết kế có độ uyển chuyển, giữ sự cân bằng giữa tỷ lệ, tính thẩm mỹ và trải nghiệm cho người mặc.
Lụa là chất liệu chủ đạo trong bộ sưu tập, phát huy tối đa độ rủ bay của sóng lụa, độ nhẹ và cảm giác mềm mịn, mát, thoải mái khi mặc trong thời gian dài.
Tinh thần yêu thiên nhiên hiện diện suốt bộ sưu tập qua họa tiết hoa, thực vật, sinh khí tự nhiên. Nhà thiết kế kết hợp thêm những mảng hình lập thể, trừu tượng tạo cảm giác như tác phẩm hội họa, giúp tổng thể vừa mềm mại, nữ tính, vừa tôn cá tính nghệ thuật.
Nhà thiết kế ưu tiên dáng freesize (kích thước tự do, ai cũng mặc vừa), phóng khoáng và sang trọng. Tường Vi cho biết các mẫu freesize được sáng tạo có chủ đích: không gò bó hình thể, dễ mặc, dễ ứng dụng nhưng vẫn tôn dáng, giữ được sự gọn gàng, thanh lịch mỗi khi xuất hiện.
Các thiết kế chủ yếu là bảng màu nóng gồm đỏ, vàng, cam, hồng, xanh lá, xanh da trời.
Vũ Tường Vi cũng nghiên cứu kỹ họa tiết, sắp đặt, "chơi màu" trên lụa. Màu sắc được cân chỉnh kỹ, logic, khoa học về sắc độ lẫn nhịp điệu nhằm dung hòa tính thời đại và chiều sâu thị giác khi nhìn lâu.
Vũ Tường Vi nói bộ sưu tập Phồn hoa nhằm giúp phái nữ tự tin là chính mình, thể hiện phong thái riêng một cách tự nhiên, cá tính.
"Tôi thích phong cách thiết kế Á đông đương đại: nữ tính nhưng không mềm yếu, phóng khoáng mà vẫn tinh tế, tối giản nhưng giàu cảm xúc", cô nói thêm.
Vũ Tường Vi quê Hải Dương, tốt nghiệp Học viện Thiết kế thời trang London (London College for Design & Fashion - Hanoi) hồi 2017. Một năm sau đó, cô sáng lập thương hiệu Vrosa với tôn chỉ "vẻ đẹp Á Đông, đẳng cấp quốc tế và không giới hạn", đến nay ra mắt 21 bộ sưu tập, tỉ mỉ từng công đoạn - từ chọn chất liệu, lên rập, xử lý màu sắc đến cắt may, hoàn thiện. Tường Vi từng thực hiện trang phục cho thí sinh Miss Earth 2023 thi bán kết.
Hiếu Châu
Ảnh: Narc studio