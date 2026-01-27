Nhà thiết kế tức giận vì Angelababy

Giám đốc sáng tạo hãng thời trang Hà Lan RVDK bất bình khi diễn viên Trung Quốc Angelababy mượn váy của ông để livestream bán "giày rẻ tiền".

Theo Sina, mâu thuẫn giữa diễn viên và nhà mốt nổ ra hôm 24/1, khi cô mặc bộ đầm dòng cao cấp do Ronald van der Kemp thiết kế, quảng bá các đôi giày thể thao giá khoảng 400-500 nhân dân tệ.

Ban đầu, ông Ronald van der Kemp cho biết RVDK chưa từng chấp thuận bất kỳ ai mặc chiếc váy độc nhất vô nhị của hãng để đi quảng cáo cho "giày rẻ tiền".

Angelababy trong váy áo của RVDK. Ảnh: Weibo

Sự việc dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tối 26/1, người đại diện của RVDK tại Trung Quốc cho biết hãng đồng ý để Angelababy mượn mặc thiết kế dòng couture, váy được gửi từ Hà Lan tới phía diễn viên. Thông thường, thương hiệu luôn rất cẩn trọng khi cho mượn trang phục, chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt, nhà mốt mới đồng ý để nghệ sĩ mặc đồ couture tham gia sự kiện thương mại khác.

Bà nói RVDK gửi đầm cho Angelababy trước hết vì từng nhiều lần hợp tác với cô, tin tưởng và đánh giá cao diễn viên. Ronald van der Kemp vốn biết Angelababy sẽ mặc váy ở buổi livestream nhưng ban đầu, trong suy nghĩ của ông, đây là buổi giao lưu với fan chứ không phải là buổi bán hàng.

Angelababy ở buổi livestream. Ảnh: Weibo

Sự hiểu lầm này xuất phát từ khác biệt văn hóa, thói quen giữa người Trung Quốc và phương Tây. Khi nhìn thấy những hình ảnh Angelababy mặc đầm cao cấp với giày thể thao và giới thiệu mặt hàng, ông thất vọng, cảm thấy "không thể hiểu nổi".

Sau khi êkíp giải thích với Ronald van der Kemp về mảng livestream bán hàng ở Trung Quốc, Ronald van der Kemp hiểu vấn đề, ông "lấy làm tiếc và xin lỗi vì sự hiểu lầm".

Sau đó, Ronald van der Kemp gửi video tới khán giả Trung Quốc, cho biết ông "rất thích Angelababy", nhận xét cô là một trong ngôi sao đẹp nhất. Nhà thiết kế giải thích thêm, nhắc đến livestream, trong đầu ông hiện ra cảnh khán giả gặp gỡ thần tượng của họ. Vì vậy ông sốc khi thấy Angelababy mặc đầm ở một chương trình hoàn toàn khác so với suy nghĩ của ông.

Ronald van der Kemp nói: "Tôi cần bổ sung thêm, tôi rất tôn trọng những người bạn Trung Quốc, mỗi ngày đều có nhiều điều mới lạ đến từ đây, như đã nói, tôi rất thích Angelababy, mong mọi người thông cảm cho tôi, mong mọi người tiếp tục yêu mến cô ấy, Angelababy xứng đáng được chú ý".

Người mẫu trình diễn thiết kế của nhà mốt. Ảnh: RVDK

Theo BJ News, livestream bán hàng từng bị coi là công việc không dành cho sao hạng A ở Trung Quốc do nhiều người lo ngại việc này khiến họ giảm sang trọng, ảnh hưởng danh tiếng. Song theo sự phát triển của thương mại điện tử, hình thức livestream ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Không những vậy, hình thức này được quan chức chính phủ, chủ doanh nghiệp lớn áp dụng trong nhiều trường hợp, vì thế khán giả không cảm thấy đây là việc "thiếu sang trọng".

Mộ Bình, một quản lý nghệ sĩ, cho biết đặc điểm của ngành giải trí là theo thị hiếu. "Nghệ sĩ livestream đã trở thành trào lưu hot, không tham gia, bạn sẽ lỗi thời. Ai không được mời mới hết thời", Mộ Bình nói. Hiện, các fan thường theo dõi những buổi livestream của thần tượng, so sánh thần tượng nào có nhiều người xem hơn, bán được nhiều hàng hơn.

Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, đóng chính nhiều tác phẩm như Cô phương bất tự thưởng, Người lái đò nhưng bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Dù diễn xuất hạn chế, người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại sứ của nhiều thương hiệu.

Diễn viên trải qua hôn nhân với tài tử Huỳnh Hiểu Minh, có con trai lên tám tuổi. Vợ chồng công bố ly hôn năm 2022.

Như Anh (theo Sina)