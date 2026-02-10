Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư nhận lời cầu hôn

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư - nổi tiếng khi hát "Thiên đàng" cùng Wowy - nhận lời cầu hôn của bạn trai người Trung Quốc sau một năm hẹn hò.

Nhà mốt Việt cùng người yêu có chuyến công tác ở Hàn Quốc từ đầu tháng 2. Cả hai cùng những người bạn thân thiết tổ chức chuyến trượt tuyết gần Seoul hôm 8/2. "Tôi bất ngờ, hạnh phúc khi anh ấy quỳ gối, mở hộp đựng nhẫn đính ước trên sân trượt tuyết vì trước đó tôi từng mong muốn như vậy", Anh Thư nói.

Bạn trai cô tên Hoa Ngọc Phong, 38 tuổi, người Trung Quốc, du học và lập nghiệp tại Hàn Quốc, là người đồng sáng lập của một tập đoàn đa quốc gia về ngành mỹ phẩm.

Bạn trai cầu hôn Phạm Đăng Anh Thư. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lúc đầu nhà thiết kế và doanh nhân biết nhau khi trao đổi về công việc, dần dần cảm mến và tiến đến hẹn hò. Anh Thư cho biết nhận lời gắn kết lâu dài với người yêu vì thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Cả hai đồng điệu tâm hồn, có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Họ dự định kết hôn trong năm nay.

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư bên bạn trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Đăng Anh Thư, 38 tuổi, sinh tại TP HCM, từng là người mẫu ảnh. Năm 2008, cô thành lập thương hiệu thời trang riêng. Khởi nghiệp ở độ tuổi đôi mươi, Anh Thư gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh nghiệm song kiên trì theo đuổi, mày mò. Những năm qua, cô thiết kế trang phục cho nhiều người đẹp như Hồ Ngọc Hà, các hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy. Nhiều ngôi sao Hoa ngữ, trong đó có Phạm Băng Băng, từng mặc đồ Phạm Đăng Anh Thư trên bìa tạp chí hay sự kiện. Năm 2016, Anh Thư giới thiệu bộ sưu tập tại Western Canada Fashion Week - sự kiện thời trang lớn nhất Canada.

Anh Thư, Wowy hát "Thiên đàng" Anh Thư, Wowy hát "Thiên đàng" tại Elle show 2021, hiện có hơn 100 triệu lượt xem. Video: YouTube Wowy.

Hoàng Dung