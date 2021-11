Nhà thiết kế nổi tiếng nhờ may trang phục cho mèo

IndonesiaNhà thiết kế Fredi Lugina thu hút được chú ý ở cả trong và ngoài nước với những bộ trang phục ấn tượng anh làm ra dành riêng cho mèo.

Lugina từng là một giáo viên nhưng đã bỏ việc để trở thành nhà thiết kế thời trang cho mèo. Anh tin những thiết kế của mình sẽ được đón nhận ở Nhật Bản nhờ xu hướng nuông chiều thú cưng, những quán cà phê mèo và văn hóa tôn thờ mọi thứ dễ thương ở đất nước Mặt trời mọc.

Những bức ảnh và video chụp các bộ trang phục mèo màu sắc rực rỡ của Lugina đã nhận về hàng triệu lượt thích trên mạng xã hội. Lugina luôn khao khát được xem những người yêu mèo ở Nhật Bản nghĩ gì về các trang phục "thời trang cao cấp" của anh bởi Nhật lâu nay vẫn được coi là nơi tạo ra xu hướng thời trang toàn cầu.

Một con mèo của Lugina trong trang phục kimono. Ảnh: Kyodo.

"Tôi nghĩ Nhật Bản là thánh địa cho mèo cưng trên thế giới với các quán cà phê và nhà hàng mèo", người đàn ông 40 tuổi nói.

Lugina cho hay đất nước Nhật Bản đã truyền cảm hứng cho hàng chục bộ trang phục của anh, từ các sáng tạo đơn giản đến những thiết kế phức tạp hơn, mô phỏng siêu anh hùng hay các nhân vật trong những trò chơi trực tuyến nổi tiếng. Nhìn từ phía trước, những con mèo mặc trang phục có cả một bộ phận phụ giống cánh tay, khiến chúng trông như con người.

"Tôi cung cấp nhiều loại quần áo mèo độc đáo, chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh", anh nói trong một cuộc phỏng vấn tại studio của mình ở thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia. Anh điều hành kinh doanh cùng hai người anh em với tổng cộng 9 máy may.

Các thiết kế của Lugina đang thu hút lượng khách hàng quốc tế ngày càng tăng từ Malaysia, Philippines, Thái Lan và cả Mỹ.

Anh bán 5 - 10 sản phẩm mỗi ngày, với giá dao động từ 2,3 USD đến 15,4 USD mỗi bộ trang phục. Doanh số trong thời kỳ đại dịch tăng gấp 3 - 5 lần so với trước đây, do Covid-19 khiến nhiều người ở nhà hơn và có thời gian dành cho thú cưng hơn.

Lugina học may khi anh còn ngồi trên ghế đại học. Khi còn nhỏ, anh đã thích may vá sau những lần xem mẹ khâu quần áo trên máy may của bà. Ban đầu chỉ coi may trang phục cho mèo như một sở thích, Lugina đã quyết định bỏ việc giáo viên trung học cơ sở vào năm 2017 để toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê.

Được anh trai thuyết phục, Lugina bắt đầu bán đồ cho mèo trên mạng từ năm 2018 và những bộ trang phục dần trở nên nổi tiếng.

Con mèo trong trang phục mô phỏng theo bộ phim Squid Game nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Instagram/Fredi Lugina.

Bức ảnh gần đây anh đăng về một bộ trang phục mèo lấy cảm hứng từ bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây được chú ý mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Lugina cũng phải đối mặt chỉ trích từ những người nuôi thú cưng, cho rằng mèo không nên mặc những trang phục quá cầu kỳ như vậy. Anh đồng tình rằng không nên ép mèo mặc quần áo và chỉ nên cho chúng mặc trong thời gian ngắn.

Lugina cho hay anh mơ ước được tổ chức một buổi triển lãm trang phục cho mèo khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Vũ Hoàng (Theo Kyodo)