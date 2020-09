Ron Cobb - nhà thiết kế hình ảnh của "Back to the Future", "Alien", "Star Wars" - qua đời ở tuổi 83, hôm 21/9.

Theo Variety, ông mất tại nhà riêng, đúng hôm sinh nhật. Vợ Ron Cobb - Robin Love - là người phát hiện chồng qua đời. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bệnh sa sút trí tuệ thể Lewy của ông tiến triển xấu.

Ron Cobb là cha đẻ chiếc xe DeLorean trong "Back to the Future". Ảnh: Joblo.

Trong sự nghiệp hơn 60 năm, Ron Cobb được biết đến với vai trò là nhà thiết kế hình ảnh cho nhiều phim kinh điển. Ông là chuyên gia tư vấn hình ảnh cho bộ phim du hành thời gian Back to the Future (1985) . Chiếc xe hơi kiêm máy thời gian DeLorean trong phim là sản phẩm của ông.

Nhà thiết kế của 'Back to the Future' qua đời Lần đầu chiếc DeLorean xuất hiện trong phim "Back to the Future", Robert Zemeckis đạo diễn. Video: BackToTheMirror.

Trang Twitter của loạt phim Star Wars cũng đăng lời tri ân Ron Cobb: "Chúng tôi rất buồn khi biết tin Ron Cobb qua đời. Ông đã thiết kế một trong những nhân vật đáng nhớ nhất ở hầm rượu Mos Eisley, Momaw Nadon. Ông cũng đóng góp sáng tạo cho E.T., Raiders of the Lost Ark, Alien, Back to the Future và nhiều phim khác. Ông sẽ được nhớ mãi".

Trang Twitter của "Star Wars' đăng lời chia buồn Ron Cobb qua đời, đồng thời đăng kèm bức ảnh sinh vật hành tinh do ông sáng tạo.

Ron Cobb bắt đầu sự nghiệp vào khoảng những năm 50. Lúc đó, ông thuộc nhóm họa sĩ vẽ cho nhân vật trong hoạt hình Sleeping Beauty của hãng Walt Disney. Ông từng nhận giải Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc của MTV với MV ZZ Top: Rough Boy. Ở thời đỉnh cao, ông được nhiều đạo diễn nổi tiếng như Robert Zemeckis, George Lucas, John Milius săn đón.

Phúc Nguyễn (theo Variety)