Nhà thi đấu Phan Đình Phùng dự kiến khởi công vào năm 2027

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở trung tâm TP HCM đang được sở ngành tham mưu điều chỉnh quy hoạch và chuẩn thị thủ tục đầu tư để khởi công vào quý 3/2027.

Thông tin được Sở Tài chính TP HCM cung cấp tại họp báo cung cấp kinh tế, xã hội trên địa bàn vào chiều 18/9.

Dự án được thực hiện bằng vốn đầu tư công, UBND TP HCM đã giao các sở ngành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên do chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án chưa phù hợp quy hoạch phân khu được duyệt nên các sở ngành, đơn vị phối hợp đang tham mưu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất thực hiện dự án.

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, tháng 7/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Sở Tài chính, sau khi làm việc với các đơn vị, dự kiến từ nay đến tháng 4/2026 sẽ tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Đến tháng 5/2026, cơ quan chức năng thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quý 3/2027, thành phố sẽ khởi công dự án, và hoàn thành dự án sau gần hai năm.

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm ở 4 mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần (quận 3 cũ, nay là phường Xuân Hoà) được cơ quan quản lý chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT từ năm 2008 và triển khai vào tháng 3/2010, do Công ty TNHH An Tạo và Tổng công ty Đền bù giải tỏa được chỉ định đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH An Tạo rút lui.

Đến tháng 1/2018, UBND chỉ định liên danh Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa - Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt là nhà đầu tư. Tuy nhiên, dự án sau đó tiếp tục bị kéo dài do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng mắc quanh các khu đất thành phố dùng để thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư.

Phối cảnh nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ảnh: Chủ đầu tư dự án

Đến cuối tháng 4 năm ngoái, sau 15 năm trễ hẹn, UBND TP HCM quyết định dừng dự án theo hợp đồng BT và chuyển sang xây dựng nhà thi đấu bằng ngân sách.

Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, kinh phí xây dựng dự kiến là 1.850 tỷ đồng. Khuôn viên dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng rộng hơn 14.400 m2. Theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, mật độ xây dựng của dự án là 50%, công trình có ba tầng nổi và 3,5 tầng hầm. Tổng diện tích sàn (tính cả phần ngầm) là hơn 59.600 m2.

Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu 13 môn thể thao như: bóng chuyền, bóng rổ, đấu kiếm, cầu lông, võ vật, bóng ném... với 4.000-5.000 ghế ngồi

Lê Tuyết