Nhà thầu xây dựng giảm hơn nghìn tỷ doanh thu do 'sai sót in ấn'

Công ty xây dựng Fecon đính chính doanh thu quý cuối năm ngoái từ 2.714 tỷ đồng giảm còn 1.572 tỷ đồng vì "sai sót trong quá trình in ấn".

Công ty cổ phần Fecon (mã chứng khoán: FCN) niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM đính chính báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 với hàng loạt chỉ tiêu biến động mạnh. Theo đó, doanh thu thuần giảm khoảng 1.140 tỷ đồng so với báo cáo ban đầu, xuống 1.572 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng và lợi nhuận gộp lần lượt còn khoảng 1.320 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, giảm sâu so với công bố trước đó nửa tháng.

Các khoản mục trọng yếu như doanh thu tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm vài chục tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế giảm từ 79 tỷ đồng còn khoảng 62 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ban lãnh đạo Fecon nói sai sót đến từ quá trình in ấn, trong khi các chỉ tiêu khác như tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ vay... không thay đổi.

Công ty ghi nhận doanh thu lũy kế cả năm hơn 4.860 tỷ đồng, gần gấp rưỡi năm trước; lãi sau thuế 96 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ. Kết quả này kém mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng được thông qua tại phiên họp thường niên giữa năm ngoái. Fecon hiện có tổng tài sản xấp xỉ 10.200 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 3.300 tỷ đồng.

Thành lập năm 2004, Fecon là tổng thầu các công trình kết cấu hạ tầng, đường sắt, ngầm đô thị, cảng, logistics, công trình công nghiệp và năng lượng. Công ty cũng mở rộng đầu tư dự án khu công nghiệp bền vững, khu đô thị xanh, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.

Fecon đang thi công nhiều công trình, hạng mục thành phần của các dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội, metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Năm ngoái, công ty nằm trong Liên danh Thống nhất trúng gói thầu 900 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phương Đông