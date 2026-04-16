Nhà thầu mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành bị phạt

Công ty triển khai mở rộng cao tốc bị xử phạt 14 triệu đồng vì để xe ra vào từ công trình ra đường không an toàn, nguy cơ gây tai nạn,

Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử phạt Tổng công ty cổ phần XNK và xây dựng V.N theo Nghị định 336/2025, với lỗi không bố trí người cảnh báo giao thông khi thi công trên đường đang khai thác.

Nhà thi công mở rộng cao tốc TP HCM- Long Thành bị xử phạt vì không đảm bảo an toàn Camera ghi cảnh xe bồn từ công trình ra cao tốc không đảm bảo an toàn. Video: Cục CSGT

Trước đó, camera giám sát trên tuyến ghi lại cảnh xe bồn chở bêtông của nhà thầu chạy từ điểm mở trong khu vực thi công ra cao tốc mà không có người hướng dẫn, trong khi dòng xe trên tuyến rất đông. Đại diện doanh nghiệp sau đó nhận sai sót và cam kết không tái phạm.

Theo quy định, đơn vị thi công bắt buộc phải bố trí người cảnh báo mặc áo phản quang, đội mũ bảo hiểm, cầm gậy tín hiệu tại các vị trí nguy hiểm, lối ra vào công trường nhằm đảm bảo an toàn và tránh gây ùn tắc.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ Vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài 21 km, được khởi công từ tháng 8/2025. Tuyến sẽ được nâng từ 4 lên 8-10 làn xe, giữ vai trò kết nối cửa ngõ TP HCM với sân bay Long Thành.

Hồ Đinh