Nhà thầu An Phong thi công phần ngầm dự án Happy One Sora

Vạn Xuân Group và Công ty CP Xây dựng An Phong ký hợp tác thi công kết cấu phần ngầm dự án Happy One Sora.

Theo đó, dự án bước vào giai đoạn triển khai thi công phần ngầm sau khi đã hoàn tất giai đoạn cọc đại trà. An Phong sẽ đảm nhiệm toàn bộ hạng mục thi công phần ngầm, bao gồm móng và tầng hầm công trình - giai đoạn đóng vai trò nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tiến độ tổng thể của dự án.

Tại sự kiện ký kết, ông Trịnh Xuân Hà, Tổng giám đốc điều hành Vạn Xuân Group đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của An Phong trong việc triển khai nhiều dự án quy mô lớn. Đơn vị triển khai dự án tin tưởng vào năng lực thi công phần ngầm của An Phong, kỳ vọng nhà thầu sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Về phía An Phong, Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Đồng cũng cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đại diện hai bên ký hợp tác thi công phần ngầm dự án Happy One Sora. Ảnh: Vạn Xuân Group

Happy One Sora là dự án căn hộ cao tầng do Vạn Xuân Group triển khai, tọa lạc tại 27 đường số 09, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Thiết kế dự án lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, đề cao không gian sống hiện đại và tiện nghi.

Với mức giá từ 45,9 triệu đồng mỗi mét vuông, Happy One Sora hướng đến phân khúc khách hàng trẻ, gia đình trí thức và giới chuyên gia làm việc trong các khu công nghệ cao, đại học cũng như nhà đầu tư đến từ TP HCM, Hà Nội.

Phối cảnh minh hoạ tổng thể dự án Happy One Sora tại thành phố Thủ Đức. Ảnh: Vạn Xuân Group

An Phong là nhà thầu chuyên thi công những dự án công nghiệp, nhà xưởng, hạ tầng, trung tâm thương mại, dự án văn phòng, chung cư cao tầng... Với đội ngũ hơn 1.000 nhân sự, doanh nghiệp tham gia xây dựng hơn 150 dự án khắp cả nước như khu căn hộ Summer Square; chung cư phức hợp Đại Quang Minh M1, M2; Sài Gòn Pearl; trung tâm thương mại dịch vụ Orchard Garden...

Ngoài An Phong, Vạn Xuân Group còn hợp tác với các đối tác xây dựng có thương hiệu như Phan Vũ, SCQC... nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Công trường thi công dự án hồi tháng 5/2025. Ảnh: Vạn Xuân Group

Dự án mới tại trung tâm TP Thủ Đức là sự nối tiếp chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Happy One, sau các dự án như Happy One Central, Happy One Premier và Happy One Phú Hòa. Chủ đầu tư kỳ vọng mang đến không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng và góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Song Anh