'Nhà sư trượt tuyết' đứng sau kỳ tích Olympic của Hàn Quốc

Một nhà sư Hàn Quốc thu hút sự chú ý khi âm thầm hỗ trợ các vận động viên trẻ, giúp nước này có huy chương vàng trượt ván tuyết đầu tiên tại Olympic.

Vận động viên Choi Ga-on, 17 tuổi, ngày 12/2 làm nên lịch sử cho thể thao Hàn Quốc khi mang về huy chương vàng Olympic đầu tiên ở môn trượt ván tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026, diễn ra tại Italy. Choi đánh bại vận động viên Mỹ Chloe Kim tại nội dung Halfpipe (trượt trong lòng máng), dù đối thủ từng vô địch hai lần liên tiếp tại các thế vận hội trước đó.

Hai vận động viên Kim Sang-kyum và Yu Seung-eun cũng lần lượt mang về huy chương bạc nội dung trượt tuyết địa hình và huy chương đồng trượt tuyết nhào lộn trên không cho Hàn Quốc.

Những thành tích này khiến sự chú ý dồn về Thượng tọa Hosan, trụ trì chùa Bongseon ở thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, bởi cả ba vận động viên đều từng thi đấu tại giải trượt ván tuyết dành cho thanh thiếu niên Dharma Snowboard Competition mà ông sáng lập hơn 20 năm trước.

"Thượng tọa Hosan dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc. Thầy đã cầu nguyện cho các vận động viên", Lee Kyung-min, phó quản lý chùa Bongseon, cho biết. "Đồng thời, thầy cũng có chút trăn trở khi chỉ những người giành huy chương mới được chú ý, trong khi vẫn còn các vận động viên khác tham gia thi đấu".

Thượng tọa Hosan từ chối trả lời truyền thông, với lý do bận Phật sự.

Thượng tọa Hosan chụp ảnh cùng ván trượt tuyết của ông tại chùa Bongseon, thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi ngày 12/2. Ảnh: Yonhap

Thượng tọa Hosan, ngoài 60 tuổi, lần đầu tiếp cận môn trượt ván tuyết vào năm 1995, khi ông được một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mời đến cầu an. Tại đó, ông đã trò chuyện với các vận động viên trẻ, những người cho biết họ yêu thích trượt ván tuyết vì cảm giác tự do mà môn này mang lại.

Khác với trượt tuyết, người chơi trượt ván tuyết có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào, cả trên mặt tuyết lẫn giữa không trung. Thượng tọa Hosan cho rằng yếu tố này phản ánh lý tưởng về tự do đích thực trong Phật giáo.

Sau khi biết nhiều vận động viên trẻ chật vật xoay xở chi phí tập luyện, thậm chí có người phải làm thêm, Thượng tọa Hosan năm 2003 đã phát động giải đấu trượt ván tuyết Dharma Snowboard Competition, tiền thưởng trích từ tiền tiết kiệm cá nhân và sự ủng hộ từ các đồng đạo.

Choi Ga-on khi thi đấu nội dung trượt trong lòng máng tại Thế vận hội Mùa đông 2026 ở Livigno, Italy ngày 12/2. Ảnh: AP

Trượt ván tuyết vốn không được ưa chuộng tại Hàn Quốc, nhưng Thượng tọa Hosan vẫn kiên trì duy trì giải đấu. Sự kiện này dần trở thành bệ phóng quan trọng cho những tài năng trẻ theo đuổi bộ môn này.

Lee Sang-ho, người giành huy chương Olympic trượt ván tuyết đầu tiên cho Hàn Quốc tại Thế vận hội Pyeongchang 2018, cũng từng tham gia Dharma Snowboard Competition.

"Đối với cộng đồng Phật giáo, việc chứng kiến những người mà chúng tôi từng thấy khi còn là những đứa trẻ nay trở thành thành viên đội tuyển quốc gia và thậm chí giành huy chương Olympic thực sự là điều rất xúc động", ông Lee Kyung-min nói. "Thật ý nghĩa khi đức tin của chúng tôi đã đồng hành cùng những đứa trẻ theo đuổi những giấc mơ vốn khó thành hiện thực trong xã hội Hàn Quốc".

Theo ông Lee Kyung-min, hai vận động viên Kim và Yu thường dành thời gian ở chùa cùng Thượng tọa khi không tập luyện, thực hành các nghi thức Phật giáo như thiền định và lễ 108 lạy.

"Có một câu nói trong Phật giáo rằng hoa sen nở từ bùn lầy", ông Lee Kyung-min nói. "Trong môn thể thao từng bị xem là kém phổ biến, một đóa sen thực sự đã nở".

Như Tâm (Theo AFP, Korea Times)