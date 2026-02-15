Nhà sư Thích Pháp Hòa ra sách về tháo gỡ bế tắc

Sách mới của nhà sư Thích Pháp Hòa đi tìm lời giải cho câu hỏi "Vì sao nhân quả không đến ngay", "Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp".

Sách Lá hoa trên đường về tuyển tập những vấn đáp của tác giả về nhiều khúc mắc cá nhân, hướng đến việc gỡ rối đời sống bằng tinh thần phật Pháp. Theo đơn vị phát hành, trong nhịp sống vội vã, mọi người dễ bị cuốn vào công việc, deadline, chịu nhiều gánh nặng khác từ gia đình, xã hội. Trước áp lực, nhiều người có xu hướng tìm một chốn về cho đời sống nội tâm.

Sách "Lá hia trên đường về" cùng hai cuốn phát hành trước đó của nhà sư Thích Pháp Hòa. Ảnh: NXB cung cấp

Sách giải đáp những thắc mắc thuộc nhiều khía cạnh, từ vấn đề mang tính học thuật, giáo lý Phật pháp, nghi thức thờ cúng, đến khó khăn tâm lý, mâu thuẫn gia đình, quan hệ nhân - quả. Với những người từng nghe nhà sư Thích Pháp Hòa giảng pháp, những kiến giải trong sách không mấy xa lạ, văn phong được giữ nguyên theo lối trò chuyện thường ngày của nhà sư. Trước câu hỏi đa dạng, chủ đề lắt léo, tác giả vẫn giải đáp với cách diễn đạt giản dị, dễ hiểu.

Các câu hỏi được sắp xếp theo từng nhóm chủ đề để người đọc tiện theo dõi, từ đó liên hệ đến vấn đề của bản thân. Nhà sư nhấn mạnh tu tập không phải cắt đứt mọi mối liên hệ với thế gian, mà là học cách nhận diện, chuyển hóa và nuôi dưỡng các mối duyên lành. Theo ông, khi còn sống, con người không thể không kết duyên, điều quan trọng là biết chọn lọc, giảm bớt những khổ lụy, vun bồi những duyên thiện lành. Phật pháp vì thế không rút lui khỏi đời sống mà trở thành nền tảng giúp con người sống có đạo lý, biết yêu thương, chia sẻ và chịu trách nhiệm.

Khác lối thuyết giảng một chiều, sách được kết cấu như một dòng đối thoại liên tục giữa người hỏi và người đáp. Hình thức này giúp tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa người đọc và tác giả, giúp nhiều vấn đề đời thường được đặt vào một chiều sâu mới. Nhiều câu hỏi được đặt ra, như "Tại sao nhân quả không đến ngay?", "Tu là cắt duyên, sao còn kết thêm duyên?", "Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp?". Nhà sư mượn hình ảnh thiên nhiên để minh họa: Có loại cây chỉ vài tháng đã ra trái, nhưng cũng có loại phải chờ nhiều năm mới thu hoạch. Nhân quả cũng vận hành như thế, tùy thuộc vào duyên hội đủ hay chưa.

Nhà sư Thích Pháp Hòa. Ảnh: NXB cung cấp

Sách còn giải thích những vấn đề về nghi thức, tín ngưỡng, tập tục trong đời sống người Việt, như xem ngày tốt xấu, cúng sao giải hạn, bói toán, lo lắng xoay quanh thờ cúng. Những câu hỏi như "Tại sao phải thắp nhang?", "Tiêu hủy kinh sách cũ có tội không?", "Ngày nào là ngày tốt?" được giải thích dựa trên cốt lõi giáo lý nhà Phật. Chẳng hạn, câu hỏi "Ngày nào là ngày tốt?" vốn dĩ là nan đề nhiều người hay thắc mắc. Theo tác giả, đây là quan niệm dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa, đi vào đời sống văn hóa của người Việt, trở thành niềm tin, tín ngưỡng, không liên quan đến Phật giáo.



"Đức Phật không hề dạy vấn đề may rủi, cữ kiêng, hay tuổi này hạp, tuổi kia xung khắc. Mà Đức Phật dạy thế nào? Ngày, giờ, tháng, năm nào mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt thì đó là ngày, giờ, tháng, năm tốt. Còn nếu ngày, giờ, tháng, năm đó mình nghĩ điều xấu, nói điều xấu, làm việc xấu thì ngày, giờ, tháng, năm đó xấu, vậy thôi. Như vậy, xấu tốt là tùy ở tâm của mình", Thích Pháp Hòa giải thích.

Xuyên suốt cuốn sách, nhà sư cung cấp các bài học giúp người đọc thực hành ngay trong đời sống hàng ngày. Từ đó, họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều chỉnh hành vi, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, nuôi dưỡng nội tâm bình an.

Nhà sư Thích Pháp Hòa nói về việc "dễ tính thì dễ sống" Nhà sư Thích Pháp Hòa nói về việc "dễ tính thì dễ sống". Video: YouTube Pháp thoại Thích Pháp Hòa

Nhà sư Thích Pháp Hòa, 52 tuổi, sinh tại Cần Thơ, là con trưởng trong gia đình có hai anh em. Bảy tuổi, ông xin mẹ dẫn vào một tịnh xá để quy y và phát nguyện ăn chay, tụng kinh, thờ Phật. 12 tuổi, hai anh em ông cùng mẹ sang Canada định cư, đoàn tụ cha. Năm mười lăm tuổi, ông Thích Pháp Hòa xuất gia. Đến năm 2006, sau một thời gian tu tập và giảng pháp, ông được vị bổn sư tin cậy giao phó vai trò trụ trì Tu viện Trúc Lâm (tỉnh Alberta, Canada). Năm 2007, nhà sư đảm nhiệm thêm trọng trách trụ trì tu viện Tây Thiên.

Năm 2024, ông ra mắt cuốn Chia sẻ từ trái tim, tập hợp 50 bài giảng về luật nhân quả. Năm 2025, nhà sư giới thiệu Con đường chuyển hóa, gồm các bài viết về việc chuyển hóa nỗi khổ. Trên kênh YouTube cá nhân có gần 1,7 triệu người theo dõi, các bài nói chuyện hay buổi phát trực tiếp của nhà sư Thích Pháp Hòa luôn hút lượt xem lớn. Phần lớn bình luận nhận xét nội dung ông truyền đạt dễ hiểu, chân thành, gần gũi.

Mai Nhật