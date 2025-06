Nhà soạn nhạc phim 'Mission: Impossible' qua đời

MỹNhạc sĩ Lalo Schifrin, tác giả nhạc nền "Mission: Impossible", qua đời do biến chứng của bệnh viêm phổi, hưởng thọ 93 tuổi.

Theo Variety, hai con trai của nhạc sĩ cho biết ông mất hôm 26/6 (giờ địa phương). Schifrin sáng tác bài nhạc chủ đề của series truyền hình Mission: Impossible vào năm 1966, sau đó được dùng cho loạt phim điện ảnh cùng tên có Tom Cruise đóng chính.

Nhạc phim 'Mission: Impossible' do Lalo Schifrin sáng tác

Bản nhạc nền Mission: Impossible được viết theo nhịp 5/4, mang lại cho ông hai giải Grammy cùng ba đề cử Emmy. Trong một bài phỏng vấn, Schifrin từng nói ông muốn nhạc nền có chút hài hước, nhẹ nhàng. Bài hát này từng đứng ở vị trí thứ 41 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1968.

Theo Guardian, khi đạo diễn Brian De Palma chuyển thể series truyền hình lên màn ảnh rộng, nhà làm phim quyết định giữ nguyên bản nhạc của Schifrin, dù có sự tranh chấp sáng tạo với nhà soạn nhạc John Williams. Kết quả là Danny Elfman đảm nhận phần âm nhạc cho bộ phim, còn Hans Zimmer và Michael Giacchino phụ trách các phần tiếp theo.

Ông sinh năm 1932 tại thành phố Buenos Aires (Argentina), trong một gia đình Do Thái. Schifrin được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển và luật học. Sau khi học tại Nhạc viện Paris (Pháp), ông trở lại Argentina và thành lập một ban nhạc hòa tấu. Nhạc trưởng Dizzy Gillespie mời ông đến Mỹ để biểu diễn piano, biên soạn và sáng tác. Năm 1958, Schifrin chuyển đến Mỹ và tham gia nhóm nhạc của Gillespie từ 1960 đến 1962.

Ông viết nhạc cho hơn 100 dự án, nổi tiếng với việc áp dụng nhiều ý tưởng về âm nhạc vào nhạc phim và truyền hình, như thể loại jazz, rock, các kỹ thuật giao hưởng phức tạp. Thời kỳ hoàng kim của ông là những năm 1960 và 1970 khi sản xuất nhiều bản nhạc phim điện ảnh và truyền hình được coi là kinh điển. Nhà soạn nhạc từng được đề cử sáu giải Oscar với phim The Sting II, The Competition, The Amityville Horror, Voyage of the Damned, The Fox và Cool Hand Luke. Schifrin còn sáng tác cho các phim truyền hình và mini series, gồm Doomsday Flight, Blue Light, The Young Lawyers và Planet of the Apes.

Nhạc sĩ Lalo Schifrin nhận Oscar danh dự năm 2018. Ảnh: AMPAS

Tháng 11/2018, Schifrin trở thành nhà soạn nhạc thứ ba trong lịch sử Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ nhận giải Oscar danh dự. Đạo diễn Clint Eastwood trao giải này cho ông để ghi nhận phong cách âm nhạc độc đáo và những đóng góp của ông đối với nghệ thuật soạn nhạc phim.

Trên AP năm 2018, Schifrin cho biết: "Mỗi bộ phim đều có cá tính. Không có quy tắc nào để viết nhạc. Dự án mới là điều quyết định phần âm nhạc sẽ như thế nào".

Ông sáng tác cho lễ bế mạc World Cup 1990 tại Italy, nơi nhóm ba giọng ca Plácido Domingo, Luciano Pavarotti và José Carreras lần đầu tiên đứng chung sân khấu. Ca khúc này trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất lịch sử âm nhạc cổ điển.

Tác phẩm hòa nhạc nổi bật nhất của Schifrin là Cantos Aztecas (Songs of the Aztecs) cùng nhiều bản hòa tấu piano, guitar và violin. Ông từng chỉ huy các dàn nhạc lớn như Dàn nhạc Giao hưởng London, Dàn nhạc Giao hưởng Vienna, Dàn nhạc Giao hưởng Israel. Ông từng làm giám đốc âm nhạc của Dàn giao hưởng Paris và Dàn giao hưởng Glendale (California, Mỹ).

Tác phẩm lớn cuối cùng của Schifrin là Long Live Freedom, hợp tác nhà soạn nhạc đồng hương Rod Schejtman. Bản giao hưởng dài 35 phút, là món quà ông dành tặng quê hương Argentina, ra mắt hôm 5/4 tại nhà hát Teatro Colón ở thành phố Buenos Aires.

Ông và vợ - bà Donna - có ba con cùng bốn người cháu.

