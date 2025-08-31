Nha sĩ dỏm dùng keo dán nhựa gắn răng sứ cho nhiều khách hàng

MỹNha sĩ không giấy phép Emely Martinezr lấy keo siêu dính chuyên dán gỗ, nhựa, cao su để gắn 'răng sứ siêu rẻ' khiến khách hàng bị nhiễm trùng, biến chứng nghiêm trọng

Emely Martinez, 35 tuổi, ở quận Pinellas, Florida vừa bị bắt với cáo buộc gian lận và hành nghề nha khoa không có giấy phép, cả hai đều là trọng tội, Fox đưa tin hôm 29/8.

Theo các công tố viên, Emely Martinez tự nhận là "chuyên gia cải thiện nụ cười" trên mạng xã hội, dụ dỗ khách hàng bằng những lời hứa hẹn về dịch vụ dán sứ veneer toàn hàm với giá cực rẻ. Giá cả cô ta đưa ra hấp dẫn hơn nhiều so với các phòng khám nha khoa khác.

Cụ thể, một chiếc răng sứ veneer tại phòng khám được cấp phép có giá 900-1.500 USD, nhưng Martinez lấy chỉ 2.500-3.000 USD cho quy trình dán sứ veneer toàn hàm, hứa hẹn tuổi thọ từ năm đến bảy năm.

Emely Martinez. Ảnh: Fox

Nhiều người bị mê hoặc bởi mức giá thấp của Martinez đã phải chịu hậu quả là răng bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiễm trùng và đau đớn. Khi nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, nhiều người cho hay đã buộc phải trải qua các thủ thuật nha khoa khẩn cấp và phẫu thuật.

Nhiều khách hàng khai không biết nha sĩ dỏm này không có giấy phép hành nghề. Họ sử dụng dịch vụ vì ham rẻ.

Các khách hàng cũng cáo buộc Emely phớt lờ khi họ liên hệ về các biến chứng. Trong một trường hợp, khi bị khách chất vấn về việc có giấy phép hành nghề hay không, cô ta đáp đầy khiêu khích: "Tôi không quan tâm".

Cảnh sát cáo buộc Emely không được đào tạo nha sĩ, cũng không có giấy phép hành nghề. Song trên Facebook, cô ta quảng cáo hàng loạt dịch vụ bao gồm tẩy trắng răng, thay răng, tiêm chất làm đầy môi "không phẫu thuật", tẩy trắng răng cho trẻ em...

Trong nhiều trường hợp, nha sĩ dỏm này đã dùng krazyglue - loại keo siêu dính (tương tự keo 502) để gắn mặt dán sứ vào răng của nạn nhân. Chuyên gia khuyến cáo, đây là loại keo có thể nở ra, sinh nhiệt, làm nóng dây thần kinh, có nghĩa là không nên sử dụng trong miệng.

Trước đó, Emely đã bị bắt tại một quận khác vì những cáo buộc tương tự về hành nghề nha khoa không có giấy phép. Theo cảnh sát, cô ta đã đổi tên mình và tên doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động ở các khu vực khác.

Hải Thư