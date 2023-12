Nhà sập, hai người chết do chế tạo pháo

Ninh BìnhHai phụ nữ được thuê chế tạo pháo để bán, không may pháo phát nổ khiến nhà sập và tử vong, một cháu bé 4 tuổi bị thương.

Sáng 8/12, lãnh đạo huyện Kim Sơn cho biết vụ nổ gây sập nhà ở xã Văn Hải chiều qua bước đầu được xác định là do thuốc pháo.

Căn nhà đổ sập sau vụ nổ. Ảnh: CTV

Theo nhà chức trách, giữa tháng 11, Nguyễn Văn Linh, 27 tuổi, ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn thuê căn nhà bỏ không của gia đình ông Trần Văn Chính để ở.

Sau khi tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng xã hội, Linh thuê chị Mai Thị Xang (30 tuổi) và Lương Thị Giang (28 tuổi) ở cùng huyện đến nhà để chế tạo pháo bán trong dịp Tết.

Khoảng 17h ngày 7/12, trong khi đang ráp ngòi nổ và đóng gói tại gian bếp thì bất ngờ xảy ra vụ nổ, hai phụ nữ tử vong, con trai 4 tuổi của chị Giang ở phòng ngủ kế bên bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị thổi bay gần hết mái tôn, một số mảng tường đổ sập bay xa hàng chục mét, đồ đạc vỡ vụn.

Công an thu một số vật dụng, chế phẩm dùng để sản xuất pháo và tạm giữ Linh để điều tra về hành vi chế tạo pháo trái phép.

Hơn một tháng qua, công an và biên phòng nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Đăk Lăk, Tây Ninh, Long An liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sản xuất pháo nổ. Một số địa phương như Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh xảy ra các vụ nổ gây thương vong liên quan đến chế tạo pháo.

Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trên phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa) từ ngày 1/1/1995.

Lê Hoàng