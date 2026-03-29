Nhà sáng lập thứ 11 'rời xAI'

Người cuối cùng trong nhóm sáng lập xAI bên cạnh Elon Musk được cho là đã rời công ty, giữa lúc startup này được tái cấu trúc.

Business Insider dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Ross Nordeen, một trong 11 người đồng sáng lập và xây dựng xAI (không tính Elon Musk), đã rời công ty hôm 28/3. Tài khoản X của Nordeen hiện cũng đã xóa phần nhận diện "nhân viên xAI".

Thông tin được đưa ra giữa lúc Musk tái cấu trúc xAI và chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX.

Ross Nordeen. Ảnh: X/Rpoo

Nordeen theo chân Musk từ Tesla, với vai trò là quản lý kỹ thuật của dự án Autopilot và tham gia xây dựng các trung tâm dữ liệu để huấn luyện hệ thống tự lái cho ôtô, trước khi đồng sáng lập xAI hồi tháng 7/2023.

Tại xAI, Nordeen báo cáo trực tiếp cho Musk, đóng vai trò cánh tay phải của tỷ phú Mỹ trong vận hành công ty, phối hợp các ưu tiên và thúc đẩy thực thi hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp. Ông cũng nằm trong nhóm hàng chục kỹ sư Tesla và SpaceX giúp Musk điều phối đợt cắt giảm nhân sự lớn tại Twitter sau thương vụ mua lại năm 2022.

Đại diện của Nordeen và xAI chưa lên tiếng về thông tin.

Tính riêng từ tháng 1, 8 nhà đồng sáng lập của xAI đã rời công ty, bao gồm Manuel Kroiss, Guodong Zhang, Zihang Dai, Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu, Greg Yang và Nordeen Phần lớn quyết định diễn ra sau khi SpaceX sáp nhập xAI và chuẩn bị cho đợt IPO có thể lớn nhất trong lịch sử công nghệ. Trước đó, Kyle Kosic từ chức để gia nhập OpenAI giữa 2024, Christian Szegedy nghỉ việc vào tháng 2/2025, sau đó Igor Babuschkin rời đi vào tháng 8 cùng năm để lập công ty đầu tư mạo hiểm.

Elon Musk tháng trước bắt đầu cải tổ xAI và hé lộ cơ cấu quản lý mới. xAI là một trong những doanh nghiệp có nguồn vốn lớn nhất trong cuộc chạy đua AI và hiện có giá trị ước tính 250 tỷ USD, nhưng đang theo sau những đối thủ như OpenAI và Anthropic về mặt mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng.

"xAI không được xây dựng đúng cách từ đầu, nên nó đang được tái cấu trúc từ nền tảng cơ bản", Musk nói hồi đầu tháng. Ông cũng khẳng định công ty đang tuyển dụng những nhân lực mới và tìm kiếm những ứng viên từng bị bỏ sót.

Điệp Anh