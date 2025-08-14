Nhà sáng lập Phuc Long Coffee & Tea mở khách sạn tại Đà Nẵng

Ông Lâm Bội Minh gia nhập lĩnh vực nghỉ dưỡng với thương hiệu Phuc Long Hospitality, hướng đến xây dựng hệ sinh thái lưu trú cao cấp.

Sau thương vụ M&A với Masan, doanh nhân Lâm Bội Minh - nhà sáng lập chuỗi Phuc Long Coffee & Tea không tiếp tục điều hành thương hiệu này mà chuyển hướng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng. Ông xây dựng Phuc Long Hospitality - hệ sinh thái lưu trú cao cấp. Dự án khách sạn Phuc Long Luxury vừa ra mắt tại Đà Nẵng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch này.

"Tôi mong muốn du khách nhận được hai yếu tố cốt lõi – "ngon" và "vui". Mỗi trải nghiệm tại khách sạn đều hướng đến sự thư thái, kết nối và cảm giác được chăm sóc tận tâm", ông Lâm Bội Minh chia sẻ, cho biết dự án được hình thành sau quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng cùng các cộng sự.

Bên ngoài khách sạn Phuc Long Luxury với tầm nhìn hướng biển Mỹ Khê. Ảnh: Phuc Long Hospitality

Phuc Long Luxury nằm tại 244 đường Võ Nguyên Giáp, (An Hải, Đà Nẵng) với 9 loại phòng nghỉ, chia theo tiện nghi và diện tích.

Chỉ cách biển Mỹ Khê vài bước chân, khách sạn sở hữu lợi thế vị trí với hầu hết các phòng hướng biển, mang đến cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên. Dù là chuyến công tác, kỳ nghỉ cùng gia đình hay điểm dừng ngắn ngày, du khách đều có thể tìm thấy những phòng phù hợp với nhu cầu.

Kiến trúc Phuc Long Luxury đề cao sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, trong khi hệ thống dịch vụ được cá nhân hóa hướng tới mang đến cảm xúc: được chăm sóc, được thư giãn, và được kết nối.

Tất cả các phòng khách sạn đều hướng biển. Ảnh: Phuc Long Hospitality

Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm hồ bơi muối khoáng vô cực ở tầng cao nhất, thu vào tầm mắt khung cảnh thành phố và biển Mỹ Khê, sử dụng dịch vụ trị liệu tại Oasis Wellness Spa hoặc tập luyện thể thao ở khu vực phòng gym. Các em nhỏ sẽ được thỏa sức sáng tạo với đa dạng hoạt động tại khu vui chơi riêng The Fun Kid Club.

Hồ bơi ngoài trời tại khách sạn. Ảnh: Phuc Long Hospitality

Ẩm thực tại khách sạn là sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa Việt và tinh hoa ẩm thực quốc tế, được thể hiện qua bàn tay của những đầu bếp tài hoa. Từ món ngon ba miền đến trà, cà phê và trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam, mỗi món ăn không chỉ mang đậm hương vị riêng mà còn mở ra hành trình vị giác tinh tế, thấm đẫm chiều sâu văn hóa và cảm xúc dành cho du khách.

Phuc Long Luxury sở hữu hệ thống phòng họp và không gian sự kiện linh hoạt, phù hợp cho nhiều loại hình tổ chức. Với sức chứa lên đến 220 khách, không gian được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các tiện ích đi kèm, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức chuyên nghiệp trong không gian đẳng cấp. Ngoài yếu tố tiện ích và không gian, khách sạn còn đặt trọng tâm vào trải nghiệm dịch vụ. Đội ngũ nhân viên vận hành luôn để ý đến cảm xúc khách hàng, chăm chút trong từng chi tiết nhỏ. Minibar chào đón luôn được chuẩn bị sẵn trà thơm, bánh ngọt như một lời chào thân thiện, gợi nhắc nét văn hóa quen thuộc của người Việt "bạn đến nhà chơi, không trà thì bánh".

"Việc phát triển Phuc Long Hospitality không đơn thuần là mở rộng lĩnh vực kinh doanh, mà là cách chúng tôi nối dài trải nghiệm chăm sóc khách hàng với từng chi tiết nhỏ", ông Minh nói.

Yên Chi