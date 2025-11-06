Nhà sáng lập Lume Test vào Top 10 EdTech Đông Nam Á

Đồng sáng lập PTE Magic và Lume Test, là đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách Bett Asia EdTech 10 List 2025, tôn vinh 10 phụ nữ tiêu biểu đổi mới giáo dục bằng công nghệ.

Hội nghị và triển lãm công nghệ giáo dục Bett Asia vừa công bố danh sách Bett Asia EdTech 10 List 2025, ngày 1/10, ghi nhận những phụ nữ tiên phong ứng dụng công nghệ để kiến tạo đổi mới trong giáo dục.

Theo đại diện Bett Asia, các gương mặt được lựa chọn đang "phá vỡ rào cản, tái định nghĩa tương lai giáo dục bằng công nghệ và đổi mới". Moni Vương cùng các lãnh đạo từ Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines ghi dấu sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực EdTech.

Moni Vương cùng các lãnh đạo từ Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines. Ảnh: PTE Magic

Moni Vương (34 tuổi, Hà Nội), đồng sáng lập PTE Magic và Lume Test là đại diện Việt Nam duy nhất trong danh sách này. Chia sẻ về giải thưởng, Moni nói thấy tự hào khi chứng rằng phụ nữ Việt Nam có thể tạo ra sản phẩm giáo dục công nghệ mang tầm quốc tế. "Tôi hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ và bạn trẻ dám mơ lớn, dám thử sức với công nghệ và giáo dục", bà nói.



Bắt đầu sự nghiệp với vai trò giáo viên luyện thi tiếng Anh, Moni Vương cùng cộng sự đã xây dựng PTE Magic thành thương hiệu luyện thi PTE hàng đầu khu vực, với hơn 300.000 học viên tại hơn 50 quốc gia và 10 chi nhánh ở Việt Nam, Australia, Philippines. Từ nền tảng đó, bà phát triển Lume Test - nền tảng luyện thi trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người học chinh phục các kỳ thi IELTS, PTE, TOEIC và Duolingo.

Moni Vương cùng giấy chứng nhận. Ảnh: PTE Magic

Lume Test tích hợp chấm điểm tự động 4 kỹ năng, phân tích tiến độ học tập và cá nhân hóa khóa học, mang lại trải nghiệm học linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả. Song song với nền tảng dành cho học viên, đội ngũ còn phát triển Lume Eduhub - hệ thống quản lý học tập (LMS) cho giáo viên và trung tâm ngoại ngữ, giúp theo dõi tiến độ học tập, chấm điểm tự động, quản lý lớp học, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy trong kỷ nguyên số.



Ra mắt năm 2023, Lume Test hướng tới mục tiêu democratize English testing - phổ cập khả năng luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bằng công nghệ. Ứng dụng hiện thu hút hàng chục nghìn người dùng tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, được đánh giá cao nhờ khả năng mô phỏng bài thi thật, chấm điểm chuẩn xác và kho đề phong phú. Đội ngũ phát triển đặt mục tiêu mở rộng sang các thị trường Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia trong năm tới.



Bett Asia EdTech 10 List là hạng mục thường niên trong khuôn khổ hội nghị Bett Asia - sự kiện công nghệ giáo dục lớn nhất khu vực, quy tụ lãnh đạo chính phủ, chuyên gia, nhà sáng lập và tổ chức EdTech từ hơn 30 quốc gia. Danh sách năm nay tôn vinh 10 phụ nữ có đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thúc đẩy học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giáo dục và tạo tác động xã hội tích cực.

Thái Anh