Nhà sáng lập Dongsim Kindergarten: 'Nhạc kịch tiếng Anh có lợi cho trẻ'

Khi hóa thân nhân vật nhạc kịch, thể hiện cảm xúc, đọc lời thoại, trẻ sẽ tăng kỹ năng nói tự nhiên, hứng thú với tiếng Anh, theo nhà sáng lập Dongsim Kindergarten.

Hệ thống mầm non Dongsim Kindergarten vừa tổ chức thành công Musical English Star - chương trình nhạc kịch tiếng Anh tại Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, thu hút 600 hơn phụ huynh quan tâm.

Dịp này, ông Lee Sung Gun, nhà sáng lập Dongsim Kindergarten, nói về tâm huyết giáo dục bậc mầm non, lợi ích của nhạc kịch tiếng Anh Musical English Star và cách giúp trẻ 2-5 tuổi tăng kỹ năng ngoại ngữ.

- Trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo "lên ngôi", nhiều người nghĩ học tiếng Anh không quá cần thiết. Ông nghĩ sao về điều này?

- Ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính cùng công cụ dịch tự động, người ta có thể chuyển ngôn ngữ mẹ đẻ sang hơn 100 thứ tiếng.

Từ thực tế trên, không ít người đặt câu hỏi: "Nếu máy dịch thông minh đến vậy, chúng ta có cần học tiếng Anh nữa không?". Giá có thể trả lời "không cần học nữa" thì tốt, nhưng ai cũng hiểu: chỉ với máy dịch, khó thể tạo ra cuộc trò chuyện thực sự.

Giao tiếp không đơn thuần chỉ cần hiểu từ ngữ, mà phải thấu hiểu tình huống, chọn lời phù hợp và truyền cảm xúc một cách tinh tế. Đó là quá trình sống động, có tính trải nghiệm - điều trẻ có thể cảm nhận, học rõ nhất qua hoạt động vui nhộn, điển hình là nhạc kịch tiếng Anh.

- Ông có thể chỉ ra sự khác biệt giữa học tiếng Anh ở trường mầm non và các cấp học khác?

- Trau dồi tiếng Anh ở trường mầm non có nhiều điểm khác biệt so với cấp học khác. Cụ thể, trẻ 2-5 tuổi dành cả ngày ở trường để học, chơi, ăn uống và ngủ trưa, do đó cần tích hợp tiếng Anh vào hoạt động hàng ngày một cách tự nhiên, khiến nó trở thành một phần thiết yếu của trẻ ở trường.

Thay vì chỉ giới hạn trong lớp, tiếng Anh xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, giúp trẻ tiếp cận ngôn ngữ này tự nhiên như tiếng Việt.

Ông Lee Sung Gun, nhà sáng lập hệ thống Dongsim Kindergarten, có 14 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

- Độ tuổi nào thích hợp học tiếng Anh?

- Thời điểm lý tưởng học tiếng Anh là 3-5 tuổi, khi ấy, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ và vốn từ vựng của trẻ phát triển nhanh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra nếu học đúng thời điểm, trẻ có thể nắm vững lượng kiến thức tương đương ba năm tiểu học chỉ trong một năm.

Chương trình Musical English Star xoáy sâu vào âm nhạc và hoạt động tương tác, có thể giúp trẻ tiếp thu tốt ngoại ngữ.

- Ông có thể giải thích kỹ Musical English Star là gì?

- Musical English Star là chương trình nhạc kịch bằng tiếng Anh, thiết kế đa dạng chủ đề, xoay quanh điều quen thuộc với trẻ như gia đình, bạn bè, con vật hay đồ vật... có thể khơi gợi sự tò mò, phát triển tư duy, nhân cách.

Thay vì học thuộc lòng khô khan, phương pháp lặp lại bằng âm nhạc và trò chơi sinh động giúp trẻ ghi nhớ sâu, lâu hơn theo cảm xúc, vận động cơ thể. Ca khúc tiếng Anh với giai điệu thân thuộc, dễ hát theo còn hỗ trợ cải thiện trí nhớ tự nhiên, hiệu quả.

- Ông mô tả kỹ hơn về buổi biểu diễn nhạc kịch?

- Kết thúc mỗi chủ đề học, trẻ sẽ góp mặt trong dự án biểu diễn (performance) gọi chung là Musical English Star. Dịp này, các bé sẽ áp dụng tiếng Anh vào đa dạng tình huống, qua đó tăng sự tự tin, phát triển tính sáng tạo và chủ động trong giao tiếp.

Đa phần các vở nhạc kịch có âm nhạc sôi động, vũ đạo rực rỡ, trẻ vừa có phút giây vui vẻ, vừa chạm tới cảm xúc, để lại ấn tượng trong lòng người xem.

- Nhạc kịch tiếng Anh rèn kỹ năng cho trẻ như thế nào?

- Qua quá trình luyện tập và biểu diễn, trẻ dần hình thành tinh thần hợp tác, ý thức trách nhiệm và sự tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, bé phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ từ cách thể hiện ngữ điệu, biểu cảm, nhấn âm, ngắt nghỉ, nhịp thở, tốc độ lẫn trọng âm.

Không chỉ vậy, hoạt động hát đơn ca, hòa âm theo nhóm, đồng ca kết hợp chuyển động và lời thoại trên nền nhạc... tăng trí thông minh âm nhạc ở trẻ, cải thiện khả năng cảm nhận tiết tấu, giai điệu.

Một buổi nhạc kịch tiếng Anh do trung tâm tổ chức. Ảnh: Dongsim Kindergarte

Qua chương trình giáo dục nhạc kịch tiếng Anh, trẻ có thể học tầm quan trọng của việc giao tiếp, đủ nhạy cảm để thấu hiểu và đón nhận người khác lẫn thế giới xung quanh, từ cảm nhận niềm vui khi hoàn thành vở diễn từ đầu đến cuối.

Chúng tôi sẽ đề xuất một vở kịch cụ thể rồi chia nhỏ từng cảnh. Ở mỗi cảnh, các con sẽ tiếp cận tiếng Anh qua hoạt động kể chuyện, hát, múa, nhập vai hay trò chơi vận động.

Ban đầu, Musical English Star chỉ tập trung lặp đi lặp lại cốt truyện, nhưng đến nay, với sự góp mặt của chuyên gia từng lĩnh vực cùng đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, chương trình phát triển thành hệ thống học tập bài bản, "đo ni đóng giày" cho đặc trưng mỗi độ tuổi.

Điểm mạnh của Musical English Star là trẻ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm ngay tại lớp, qua những buổi luyện tập thực tế, mồ hôi và tiếng cười. Chương trình được thiết kế bởi giáo viên - nhóm hiểu rõ tâm lý, nhu cầu mỗi trẻ. Do đó, hiệu quả luôn vượt mong đợi, phù hợp từng giai đoạn phát triển của các con.

- Qua nhạc kịch tiếng Anh, ông và đội ngũ mong điều gì nhất?

- Giáo dục nhạc kịch tiếng Anh không đơn thuần chỉ tiếp thu ngoại ngữ, mà chúng tôi mong con trẻ học cách giao tiếp. Dù khác biệt trình độ tiếng Anh, các bé vẫn có thể ngồi lại ở một không gian, lắng nghe nhau bình đẳng, hướng đến mục tiêu chung: hoàn thành vở diễn.

Qua quá trình hợp tác, các con vừa trau dồi ngôn ngữ, vừa học cách làm bạn, đồng thời có bài học đầu tiên về cách sống trong thế giới có nhiều khác biệt.

Các thầy cô cũng vậy. Mỗi người có thế mạnh riêng và đều được lắng nghe, tôn trọng, cùng đóng góp và phát triển chương trình theo hướng cởi mở, sáng tạo.

- Khoảnh khắc nào khiến đội ngũ giáo viên xúc động nhất?

- Chúng tôi không hướng đến màn trình diễn tiếng Anh trôi chảy, mà là khoảnh khắc những cô, cậu bé nhút nhát, rụt rè vượt qua chính mình để cất lên lời thoại, bởi các bạn đang chờ mình. Là khi các con học cách kiên nhẫn, cảm thông và nâng đỡ nhau trên sân khấu.

Đội ngũ giáo viên biết ơn, xúc động khi kết thúc buổi diễn, các con tươi cười, chụp ảnh cùng gia đình. Chính giọt mồ hôi và sự cố gắng của thầy cô lẫn học sinh đã tạo nên tác phẩm trọn vẹn. Chứng kiến các con con trưởng thành sau mỗi hành trình, chúng tôi càng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Musical English Star.

Thiên Hà