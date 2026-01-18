Nhà sáng lập các startup AI tỷ USD ngày càng trẻ

Tuổi của nhà sáng lập các kỳ lân AI giảm từ 40 năm 2021 xuống 29 năm 2024, theo báo cáo của quỹ đầu tư mạo hiểm Antler.

Nhà sáng lập của một số startup thành công nhất thế giới khởi nghiệp khi còn rất trẻ. Ví dụ, Bill Gates và Mark Zuckerberg đều mới 19 tuổi khi bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, cùng với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), một xu hướng mới cũng xuất hiện. Đó là tuổi trung bình của các nhà sáng lập startup AI trị giá tỷ USD dường như ngày càng giảm.

Báo cáo mới nhất của quỹ đầu tư mạo hiểm Antler cho thấy tuổi của các nhà sáng lập kỳ lân AI giảm từ đỉnh 40 tuổi năm 2021 xuống 29 tuổi vào 2024. Antler đã phân tích 1.629 kỳ lân và 3.512 nhà sáng lập trên toàn cầu để thực hiện báo cáo này.

Trong khi đó, ở các lĩnh vực khác, độ tuổi nhà sáng lập lại có xu hướng tăng. Năm 2014, tuổi khởi nghiệp trung bình của nhà sáng lập kỳ lân nói chung là 30. Con số này tăng lên 34 vào giai đoạn 2022-2024.

Năm ngoái, một số startup AI do các nhà sáng lập trẻ tuổi dẫn dắt đã thu hút sự chú ý lớn. Alexandr Wang, đồng sáng lập Scale AI - một công ty về gắn nhãn dữ liệu AI - trị giá 29 tỷ USD, được Meta Platforms chiêu mộ vào tháng 6 khi mới 29 tuổi. Thỏa thuận chiêu mộ Wang giữa Meta và Scale AI trị giá 14,3 tỷ USD. Wang được bổ nhiệm đầu đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới có tên TBD Labs. Động thái này cho thấy Mark Zuckerberg muốn đưa về một lãnh đạo linh hoạt và có tinh thần khởi nghiệp hơn, nhằm giúp Meta tăng tốc trong lĩnh vực AI.

Alexandr Wang - đồng sáng lập Scale AI - công ty gắn nhãn dữ liệu AI. Ảnh: YouTube/Index Ventures

Trong khi đó, nền tảng tuyển dụng ứng dụng AI Mercor gần đây được định giá hơn 10 tỷ USD. Các nhà sáng lập Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha của AI Mercor hiện mới 22 tuổi. AnySphere - nền tảng hỗ trợ lập trình và phát triển phần mềm bằng AI được định giá hơn 1 tỷ USD - cũng do những nhà sáng lập ngoài 20 tuổi điều hành.

Trên CNBC, Fridtjof Berge - đồng sáng lập kiêm giám đốc kinh doanh của Antler giải thích rằng những phẩm chất cốt lõi ở các nhà sáng lập đang thay đổi. Yếu tố được ưu tiên hiện tại là "khả năng di chuyển nhanh và phá vỡ các chuẩn mực", cũng như "liên tục lặp lại, thử nghiệm và cải tiến".

"Có lẽ hiện nay, việc sẵn sàng thử nghiệm quan trọng hơn. Những yếu tố xếp sau là sự gắn bó lâu năm trong ngành và kiến thức truyền thống để mở rộng quy mô doanh nghiệp", Berge cho biết.

Thậm chí, việc có quá nhiều kinh nghiệm trong cách xây dựng doanh nghiệp truyền thống có thể phản tác dụng. "Bạn sẽ không còn suy nghĩ với một tư duy hoàn toàn thông thoáng nữa", ông nói, khẳng định đôi khi "việc còn trẻ là một lợi thế để thông thạo các công nghệ mới nổi và tiên tiến nhất".

Thực tế, báo cáo của Antler cho thấy các startup AI đang mở rộng quy mô nhanh hơn 2 năm so với các ngành khác, đạt trạng thái kỳ lân trong trung bình 4,7 năm. Các startup AI tăng trưởng nhanh năm 2025 là Mistral, Lovable và Suno AI.

Chính Zuckerberg cũng là ví dụ cho thấy việc hiện thực hóa một ý tưởng táo bạo trong ký túc xá đại học có thể dẫn tới thành công lớn. "Ông ấy khởi nghiệp khi còn rất trẻ, và rõ ràng đã thích nghi, điều chỉnh, để tạo ra một trong những công ty lớn nhất thế giới", Berge nói.

Tháng 11/2025, quỹ đầu tư mạo hiểm Leonis cũng công bố báo cáo Leonis AI 100, cho thấy tuổi trung bình của các nhà sáng lập startup AI là 29 tại thời điểm khởi nghiệp. Phần lớn nhà sáng lập ở độ tuổi giữa đến cuối 20, thường đi lên từ trường học hoặc phòng thí nghiệm, thay vì từ các doanh nghiệp khác.

Dù vậy, Berge cũng lưu ý rằng dù những người ngoài 20 tuổi có nhiều phẩm chất giúp công ty phát triển nhanh, vai trò lãnh đạo thường có thể thay đổi khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn bão hòa. "Việc các nhà sáng lập trẻ khởi nghiệp vốn không mới mẻ. Nhưng nó không đảm bảo tất cả nhà sáng lập kỳ lân hiện nay sẽ tiếp tục điều hành công ty đó trong 5-10 năm tới", ông nói thêm.

Hà Thu (theo CNBC)