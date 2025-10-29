Nhà sản xuất thuốc giảm đau bị kiện vì nghi liên quan chứng tự kỷ ở trẻ

MỹNhà sản xuất Tylenol bị kiện với cáo buộc không cảnh báo người tiêu dùng về rủi ro sử dụng thuốc này khi đang mang thai có thể liên quan chứng tự kỷ, tăng động giảm chú ý ở trẻ.

Tổng chưởng lý bang Texas vừa thay mặt cư dân gửi đơn kiện công ty dược phẩm khổng lồ Johnson & Johnson và công ty con Kenvue vì cho rằng "cố tình phớt lờ và cố gắng bịt miệng khoa học" về mối liên hệ giữa Tylenol với chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý, vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, USA Today đưa tin hôm 28/10.

"Những tập đoàn này đã nói dối trong nhiều thập kỷ", Tổng chưởng lý Texas phát biểu trong một tuyên bố cùng ngày. Ông cũng cáo buộc hãng dược đã vi phạm luật khi chuyển trách nhiệm cho Kenvue, công ty tách ra vào năm 2023, để trốn tránh trách nhiệm và bảo vệ tài sản khỏi các vụ kiện.

Thuốc Tylenol được bán tại một hiệu thuốc ở New York. Ảnh: Guardian

Vụ kiện diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức y tế cấp cao của ông kêu gọi phụ nữ mang thai ngừng dùng Tylenol vì cho rằng có mối liên hệ chưa được chứng minh giữa thuốc giảm đau này và sự gia tăng bệnh tự kỷ ở trẻ em.

Nhà sản xuất Tylenol phản bác các cáo buộc này.

Acetaminophen, dạng thuốc generic của Tylenol, là "lựa chọn giảm đau an toàn nhất cho phụ nữ mang thai khi cần thiết trong suốt thai kỳ", Kenvue, công ty con của Johnson cho biết trên USA Today.

Công ty "rất quan ngại về việc lan truyền thông tin sai lệch" về tính an toàn của loại thuốc này. "Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình trước những cáo buộc vô căn cứ này và sẽ phản hồi theo quy trình pháp lý", tuyên bố của công ty cho biết.

Johnson & Johnson tuyên bố đã thoái vốn khỏi mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng cách đây nhiều năm và "mọi quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sản phẩm không kê đơn của công ty, bao gồm cả Tylenol (acetaminophen), đều thuộc về Kenvue".

Tranh cãi ngày càng gay gắt về acetaminophen và chứng tự kỷ

Tại cuộc họp báo ngày 22/9 cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. , Tổng thống Trump đã liên hệ Tylenol với nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao.

Hơn 20 nghiên cứu đã liên kết việc phụ nữ mang thai thường xuyên sử dụng acetaminophen với chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý ở con của họ, theo USA Today.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng trái ngược. Trong số đó có một nghiên cứu năm 2024 tại Thụy Điển với khoảng 2 triệu trẻ em. Kết quả khảo sát qua 180.000 trẻ tiếp xúc với acetaminophen khi đang còn trong bụng mẹ đã không tìm thấy mối liên hệ nào giữa thuốc giảm đau này và nguy cơ mắc chứng tự kỷ, ADHD hoặc khuyết tật trí tuệ ở trẻ.

Hiệp hội Y khoa Mẹ và Thai nhi và Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ đã chứng thực việc sử dụng acetaminophen trong thời kỳ mang thai.

Ủy viên FDA Marty Makary cho biết trong một lá thư gửi các bác sĩ trên toàn quốc rằng "dù mối liên hệ giữa acetaminophen và chứng tự kỷ đã được mô tả trong nhiều nghiên cứu nhưng mối quan hệ nhân quả vẫn chưa được xác lập và có những nghiên cứu ngược lại trong các tài liệu khoa học".

Các chuyên gia cho biết có nhiều yếu tố, bao gồm cả di truyền, góp phần vào sự phát triển của chứng tự kỷ. Một số tổ chức y tế đã bác bỏ tuyên bố về tác dụng phụ của Tylenol với chứng tự kỷ. "Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng chưa có mối quan hệ nhân quả nào được xác lập", Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Mỹ nêu quan điểm trong bài viết hôm 25/10.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo bắt đầu các bước để thay đổi nhãn thuốc acetaminophen. Điều này nhằm phản ánh bằng chứng về việc phụ nữ mang thai sử dụng acetaminophen có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ" mắc chứng tự kỷ và ADHD ở trẻ em.

Hàng chục người đã kiện các nhà sản xuất thuốc gốc và các nhà bán lẻ lớn với cáo buộc gây ra các tổn thương về phát triển như chứng tự kỷ và ADHD do các bà mẹ sử dụng acetaminophen trước khi sinh. Những vụ án đó đã được hợp nhất thành vụ kiện tụng liên quận dưới quyền một thẩm phán liên bang tại quận phía nam của New York.

Johnson& Johnson có lịch sử 139 năm, là tập đoàn công nghệ y tế, dược phẩm đa quốc gia của Mỹ, doanh thu năm 2023 hơn 85 tỷ USD. Cổ phiếu JNJ của tập đoàn này là một trong 30 cổ phiếu quyết định chỉ số Dow Jones của sàn chứng khoán Mỹ.

Hải Thư