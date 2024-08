Nhà sản xuất thu hồi trailer phim của Francis Ford Coppola

Nhà sản xuất xin lỗi vì ngụy tạo lời phê bình trong trailer "Megalopolis" của đạo diễn Francis Ford Coppola.

Trong trailer giới thiệu phim Megalopolis hôm 21/8, nhà sản xuất gợi nhắc các tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Coppola từng bị giới phê bình phim một thời nhận xét tiêu cực, như The Godfather (Bố già) và Apocalypse Now. Phân đoạn đi kèm lời tường thuật: "Thiên tài thường bị hiểu lầm", ngụ ý một số dự án từng bị coi là không có triển vọng lại được công chúng yêu thích sau này.

Trailer 'Megalopolis' Trailer "Megalopolis". Video: IGN

Tuy nhiên, theo Variety, nhiều trích dẫn trong trailer không hề có trong bài đánh giá của các nhà phê bình về các dự án Coppola từng thực hiện, như câu nói của tác giả Pauline Kael (tờ The New Yorker), Andrew Sarris (Village Voice), Rex Reed (The Daily News). Trang này còn chỉ ra bình luận của Roger Ebert thực chất được lấy từ bài viết năm 1989 của ông về Batman - do Tim Burton đạo diễn, chứ không phải về Bram Stoker's Dracula (1992) như được đề cập.

Cây bút Owen Gleiberman của tạp chí cũng được nhắc đến trong đoạn giới thiệu. Sau khi trailer ra mắt, ông phản ứng: "Chúng tôi không xứng đáng bị nhét những lời lẽ đó vào miệng mình".

Khi bị giới chuyên môn phản ứng, hãng Lionsgate thu hồi đoạn giới thiệu phim sau vài giờ ra mắt trên trang YouTube của họ. Tuy nhiên, video vẫn được các trang khác đăng tải. Phát ngôn viên của hãng cho biết: "Chúng tôi chân thành xin lỗi các nhà phê bình cùng đạo diễn Francis Ford Coppola và công ty sản xuất của ông vì lỗi lầm không thể tha thứ. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm hỏng mọi chuyện".

Không phải là lần đầu tiên dự án phim 120 triệu USD của Coppola vướng lùm xùm. Hồi tháng 7, Variety cáo buộc nhà làm phim có hành vi không chuẩn mực khi hôn diễn viên quần chúng trên phim trường. Rayna Menz - một thành viên êkíp - phủ nhận việc này, nói: "Ông ấy không làm gì khiến tôi hay bất kỳ ai trên phim trường cảm thấy khó chịu".

Tài tử Adam Driver trong phim "Megalopolis". Ảnh: American Zoetrope

Megalopolis đánh dấu tác phẩm đầu tiên của Coppola trong hơn một thập niên, kể từ Twixt (2011). Bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, về hai nhân vật tham gia xây dựng lại thành phố: Một kiến trúc sư theo chủ nghĩa lý tưởng Cesar Catilina (Adam Driver thủ vai) và người thị trưởng theo chủ nghĩa thực dụng Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng khi con gái của Franklyn - Julia (Nathalie Emmanuel) - đem lòng yêu Cesar.

Tại Liên hoan phim Cannes tháng 5, tác phẩm gây chú ý, nhận tràng vỗ tay bảy phút. Dự án nhận hai luồng đánh giá trái ngược khi có nhiều cảnh "nóng" của các diễn viên, đồng thời mang nhiều ẩn ý về sự nghiệp của đạo diễn. Một số chuyên trang điện ảnh dành lời khen, cho rằng tác phẩm "tái tạo điện ảnh". Nhưng cũng có nhiều nhà phê bình nhận xét phim nhàm chán, bị tung hô quá mức.

Nhà làm phim Coppola cho rằng Megalopolis là "tác phẩm hay nhất" ông từng chỉ đạo". Đạo diễn viết kịch bản đầu thập niên 1980 sau thành công của ba phần Bố già, dùng lợi nhuận từ việc kinh doanh rượu vang để sản xuất phim. Năm 2019, Coppola thông báo chỉ đạo dự án, chọn diễn viên từ tháng 8/2021.

Francis Ford Coppola, 85 tuổi, là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất thế giới. Ông từng đoạt năm giải Oscar, sáu Quả Cầu Vàng, hai Cành Cọ Vàng và một BAFTA. Đạo diễn sớm gây chú ý với những tác phẩm đầu tay trong thập niên 1960. Thành công của Bố già (1972) giúp tên tuổi của Coppola lên tầm huyền thoại của làng điện ảnh. Năm 2015, ông tuyên bố giải nghệ sau dự án Distant Vision. Tuy nhiên, đạo diễn quyết định tái xuất với Megalopolis.

Quế Chi (theo Variety, Guardian)