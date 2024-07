Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' lãi gấp đôi cùng kỳ

Tập đoàn Yeah1, nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", báo lãi tăng gấp đôi lên hơn 20,5 tỷ đồng nửa đầu năm.

Báo cáo tài chính mới đây cho thấy, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) có doanh thu hơn 207 tỷ đồng trong quý II, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ quý I/2022 đến nay. Công ty có hơn 8,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tích lũy thêm 66%.

Lũy kế nửa đầu năm, Yeah1 ghi nhận khoảng 280,6 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Gần như toàn bộ nguồn thu đến từ quảng cáo và tư vấn truyền thông, chiếm trên 253 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần. Đây được xem là mảng kinh doanh cốt lõi của YEG trong các dự án sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất và phát hành nội dung trên nền tảng mạng xã hội, quảng cáo trên Google hay quảng cáo truyền hình.

Trong kỳ, công ty còn có gần 76 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 3,6 lần. Ngoài lãi tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp này còn có thêm lãi từ việc thoái vốn công ty con.

Nhóm các chi phí cố định tăng thêm, chủ yếu nằm ở chi phí nhân viên và dự phòng phải thu khó đòi. Ngoài ra, YEG còn ghi nhận khoản lỗ hơn 2,7 tỷ ở các công ty liên kết.

Tổng lại, Yeah1 lãi hơn 20,5 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với nửa đầu năm trước. Con số trên chỉ cách vài tỷ so với tổng lợi nhuận cả năm 2022 và 2023. Công ty hoàn thành khoảng một phần ba so với kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo cho biết trong hai quý đầu năm, kinh tế vẫn trong giai đoạn phục hồi và đây là chu kỳ có doanh thu chậm nhất ở ngành giải trí. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến bật lên trong nửa cuối năm vì đây mới là chu kỳ cao điểm của ngành giải trí và cũng là giai đoạn lên sóng hai chương trình trọng điểm của công ty.

Sau thành công của chương trình truyền hình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" trước đó, năm nay Yeah1 đầu tư sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai", phát sóng từ cuối tháng 6. Đây là phiên bản Việt hóa từ show "Call me by fire" ăn khách tại Trung Quốc, dành cho các sao nam trên 30 tuổi.

Hiện tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" đang đứng đầu về tỷ suất người xem (rating) trên kênh VTV3, thu hút hàng triệu lượt xem ở mỗi tập phát sóng, nhiều màn trình diễn vào top trending trên YouTube. Nội dung của chương trình cũng được thảo luận dày đặc trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Tiết mục âm nhạc cách mạng trong tập 4 của show "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: YEG

Tập đoàn Yeah1 do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sáng lập và dẫn dắt từ một trang tin điện tử cho giới trẻ với doanh thu 150 USD trong năm đầu, thành công ty truyền thông đầu tiên niêm yết trên sàn HoSE. YEG đã có giai đoạn sa sút trong hai năm 2019-2020 khi lỗ hàng trăm tỷ đồng vì sự cố bị YouTube dừng hợp tác và tác động của Covid-19.

Sau đó, Yeah1 xoay trục sang đầu tư thương mại đa kênh với nền tảng Giga1 cùng Tân Hiệp Phát nhưng nhanh chóng "chia tay" chỉ sau hơn một năm triển khai. Doanh nghiệp này phải liên tục chuyển nhượng công ty con, tái cấu trúc, tìm cách thoát lỗ để tránh cổ phiếu bị hủy niêm yết. Đến giữa năm 2022, ông Tống rời Hội đồng quản trị với lý do "để tốt cho công ty". Yeah1 cũng thay đổi chiến lược, từ đi nhanh và mở rộng sang đi chậm và chắc để chờ cơ hội đột phá.

Năm ngoái, doanh nghiệp này tìm được hướng đi và xác định sản xuất các chương trình chất lượng cao là chiến lược hàng đầu. CEO Ngô Thị Vân Hạnh chia sẻ với VnExpress bên lề phiên họp thường niên hồi tháng 5 rằng, "Anh trai vượt ngàn chông gai" và sắp tới là mùa thứ hai của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" sẽ được đầu tư mạnh và nghiêm túc. Công ty "cược tất tay" vào sự thành công của hai chương trình này.

Tất Đạt