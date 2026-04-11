Nhà sản xuất 'Anh trai say hi' lãi 380 tỷ đồng

DatVietVAC - nhà sản xuất chương trình "Anh trai say hi", "2 ngày 1 đêm Vietnam" - năm ngoái lãi ròng 380 tỷ đồng và dự tính năm nay tăng lên 420 tỷ đồng.

DatVietVAC năm ngoái thu 3.235 tỷ đồng và lãi sau thuế 380 tỷ đồng, đồng nghĩa tỷ suất sinh lời xấp xỉ 12%. Phân nửa nguồn thu đến từ sản xuất và khai thác nội dung những chương trình truyền hình như Anh trai say hi, Em xinh say hi hay 2 ngày 1 đêm. Thu nhập từ quản lý gần 100 nghệ sĩ cũng được tính vào nguồn thu này, nhưng ban lãnh đạo chưa tiết lộ con số chi tiết. Phân nửa nguồn thu còn lại đến từ dịch vụ quảng cáo cho đối tác doanh nghiệp.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, cho biết kết quả kinh doanh khoảng hai năm gần đây khởi sắc không chỉ nhờ tăng sản lượng nội dung, mà còn bởi công ty làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị của tài sản trí tuệ (IP) - từ sáng tạo, phát triển định dạng đến khai thác đa nền tảng.

Nghệ sĩ biểu diễn trong concert Anh trai say hi tại Las Vegas (Mỹ) tháng 7/2025. Ảnh: DatVietVAC

DatVietVAC ban đầu là công ty truyền thông, thành lập năm 1994. Tuy nhiên, ông Thành cho biết hiện họ không hoạt động theo mô hình cũ, mà chuyển sang hệ sinh thái công nghệ truyền thông với nhiều đơn vị thành viên như Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietOOH...

DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng khoảng 5%, lên 3.382 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 420 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 15% và chuẩn bị phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Lý giải về mục tiêu năm nay khiêm tốn hơn dự báo tăng trưởng của thị trường giải trí và truyền thông (12-15%), ông Thành cho biết điều này xuất phát từ nguyên tắc kinh doanh hơn 30 năm qua là cẩn thận, không phóng đại những gì chưa chắc chắn. Công ty có truyền thống đặt kế hoạch thận trọng, để cố gắng vượt xa mức này.

Theo người đứng đầu DatVietVAC, Việt Nam mới ở giai đoạn bắt đầu hình thành nền công nghiệp văn hóa với lợi thế lớn là dân số trẻ. Do đó, mục tiêu tăng doanh thu 15% mỗi năm trong 5 năm tới, để đạt 5.000 tỷ đồng vào 2030, không quá khó.

Nói với VnExpress, ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC - cho hay chiến lược cốt lõi hiện nay không dừng ở sản xuất nội dung, mà tập trung thương mại hóa các tài sản trí tuệ độc quyền và phát triển nền tảng tương tác giữa nghệ sĩ với người hâm mộ để tăng doanh thu trực tiếp từ người dùng (D2C), thay vì phụ thuộc quảng cáo từ doanh nghiệp (B2C).

Theo ông Kính, công ty đang nhìn thấy rất nhiều dư địa để tăng doanh thu. Họ dự tính sản xuất thêm nội dung cho nhiều phân khúc người xem mới như trung niên hay trẻ em. Bên cạnh những concert, việc bán vật phẩm (merchandise) và sản phẩm phái sinh từ các tài sản trí tuệ, đặc biệt là âm nhạc, có thể mang đến nguồn thu lớn. Công ty cũng có kế hoạch thúc đẩy thương mại hóa nghệ sĩ ra thị trường nước ngoài và gia nhập lĩnh vực đào tạo, quản lý nghệ sĩ.

Phương Đông