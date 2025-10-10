'Nhà sàn' 2,5 triệu USD giữa vùng dễ ngập của vợ chồng Texas

MỹGiữa vùng đất thường xuyên ngập, cặp đôi Texas chi 2,5 triệu USD trong hơn 2 năm để xây dựng "nhà sàn" với 76 cọc bê tông.

Đầu năm 2022, Jane Ko, influencer phong cách sống, cùng bạn trai doanh nhân là Josh Campbell tình cờ thấy một lô đất gần lạch ở Cherrywood, Austin, đang được rao bán.

Lô đất bao gồm một căn nhà một tầng, hai phòng ngủ, một phòng tắm, xây từ những năm 1950. "Tôi thường xem bất động sản vào cuối tuần chỉ để giải trí. Nên khi nhìn thấy căn nhà, tôi đã nghĩ nó là một khoản đầu tư nhỏ tuyệt vời", Ko, hiện 36 tuổi, chia sẻ.

Khu đất có một con lạch chảy quanh, rộng gấp 5 lần một lô đất thông thường ở thành phố Austin, bang Texas, nhưng giá gần như tương đương, cách sân bay chỉ 8 phút, cách trung tâm thành phố 7 phút và gần các nhà hàng sang trọng.

Tuy nhiên, khu đất nằm giữa vùng thường xảy ra ngập lụt. Ko khi đó đã có nhà riêng ở Austin, trong khi bạn trai ở California. Cô chỉ coi đây là cơ hội đầu tư, không phải nơi để ở.

Khu đất nguyên bản có lạch và căn nhà hai phòng ngủ ở Cherrywood, Austin, Texas. Ảnh: WSJ

Không lâu sau, Covid-19 bùng phát trở lại, Campbell đã chuyển đến Austin cùng Ko, rồi nhanh chóng bị căn nhà độc đáo ở Cherrywood mê hoặc. Hai người đã cùng mua khu đất hồi tháng 2/2022 với giá 390.000 USD, với ý định phá bỏ ngôi nhà cũ để xây căn mới gồm 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh.

Quá trình phá dỡ và xây nhà mới trong vùng dễ ngập lụt phức tạp hơn nhiều so với những gì họ dự đoán. Họ cần một kế hoạch xây dựng được phê duyệt trước khi phá dỡ công trình để giữ lô đất.

"Rất nhiều người, kể cả giới chức thành phố, đã nói với chúng tôi rằng gần như không thể xây được gì khả thi trên mảnh đất đó", Campbell, doanh nhân kinh doanh thực phẩm, rượu vang và bất động sản, nói.

Nhưng Ko và Campbell không nản chí. Hai người đã dành 18 tháng để tìm nhóm kỹ sư, kiến trúc sư chuyên về các công trình ở nơi dễ ngập lụt, đồng thời tìm hiểu thêm về quy định cấp phép của thành phố và liên bang. Quá trình này tiêu tốn của họ 150.000 USD.

Cuối cùng, họ nhận ra cách duy nhất để khiến công trình mới có khả năng chống lũ là xây "nhà sàn" kiểu hiện đại, nâng ngôi nhà lên ít nhất 1,2-1,8 m so với mặt đất để đáp ứng các quy định thi công vùng ngập. Nỗ lực này yêu cầu lắp đặt 76 cọc bê tông dưới móng và san bằng địa hình một cách phức tạp.

Bản phối cảnh kiến trúc "nhà sàn" của Ko và Campbell. Ảnh: WSJ

Giữa chừng, hai người vấp phải thêm trở ngại khi nhà thầu chính của họ bị bắt vì tội gian lận. "Chúng tôi gọi thêm nhiều người, nhưng không ai muốn nhận một công việc dang dở, trừ một người, chính là Campbell", Ko nói.

"Là những nhà khởi nghiệp, chúng tôi xắn tay áo lên và nói: 'Hãy cùng tự làm'", Campbell kể. Ko cho biết bản thân không phải người thích mạo hiểm, nhưng khi đó đã nghĩ: "Nếu anh ấy làm được thì tôi cũng làm được". Cô sau đó đảm nhận thiết kế nội thất.

Sau khi hoàn thành, công trình mới có diện tích sử dụng 465 m2, mở rộng lên gần 745 m2 khi tính cả sân hiên ngoài trời. Mặt tiền mang nét mạnh mẽ với lớp trát thô, chi tiết thép và những ô cửa kính lớn hướng ra lạch và rừng. Nội thất bên trong lại nhẹ nhàng, ấm áp, đơn giản với hệ thống chiếu sáng thông minh tỏa khắp không gian.

Toàn cảnh căn nhà nhìn từ trên cao. Ảnh: WSJ

Do các quy định yêu cầu bảo tồn cây xanh của thành phố, hai người chỉ có thể thi công ở những khoảng đất không có cây. Điều này lý giải bố cục uốn lượn, trần cao thấp và nhiều không gian mở của ngôi nhà.

Ko và Campbell đều làm việc tại nhà, muốn được hòa mình với thiên nhiên. "Trước đây, tôi thức dậy và đi thẳng về phía laptop, nhưng nay tôi thường dành một giờ đầu ngày ở sân sau để chăm sóc khu vườn cùng hai con gà, hai con chó và một con mèo".

Ngôi nhà có đầy đủ từ không gian làm việc đến khu thư giãn với hồ bơi, spa, phòng xông hơi, bể ngâm lạnh, khu xem TV ngoài trời, bếp ngoài trời, hố lửa và nhà phụ.

Một số phòng trong nhà của Ko và Campbell. Ảnh: WSJ

Ko và Campbell đã kết hôn vào tháng 6/2024. Ko nói rằng, nếu sớm biết những thách thức phía trước, cô đã cân nhắc kỹ hơn trước khi mua bất động sản này.

"Nhưng khi đã quyết định thì chúng tôi đều dốc sức", Ko nói về quá trình xây dựng kéo dài 12 tháng, tiêu tốn tổng cộng 2,5 triệu USD. Tháng 8/2024, hai vợ chồng đón con trai đầu lòng, bắt đầu chương mới của cuộc đời.

"Chúng tôi đã đổ quá nhiều mồ hôi công sức vào ngôi nhà này, đến nỗi không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ rời đi", Ko chia sẻ.

Vợ chồng Ko và Campbell cùng con trai đầu lòng. Ảnh: WSJ

Đức Trung (Theo WSJ, Texas Tribune)