Nhà riêng lẻ nội thành Sài Gòn tiếp tục giảm giá cuối năm

Cuối năm, nhu cầu rao bán nhà riêng lẻ ở quận nội thành TP HCM tăng cao, giá bán giảm thêm từ 4-7% so với 3 tháng trước đó.

Đang rao bán giúp khách hàng một căn nhà riêng 60 m2, giá 5,4 tỷ đồng (tầm 92 triệu đồng mỗi m2) trên khu vực hẻm Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình, chị Thúy An, chuyên môi giới, cho biết mức này giảm tầm 5% so với cách đây ba tháng. Còn nếu so với đầu năm, giá nhà khu vực này đã giảm trung bình 500-700 triệu đồng mỗi căn (hơn chục triệu đồng một m2), tương đương 10-15%.

Theo chị An, nếu kinh tế không rơi vào khó khăn như hiện nay, nhà đất ở quận Tân Bình sẽ không có giá dưới 120 triệu đồng mỗi m2, dù là nhà nát. "Nhu cầu bán ngày càng nhiều để xoay xở tài chính cuối năm, trong khi khách mua ít khiến giá giảm mạnh", chị nói.

Nhà riêng trên một con hẻm tại quận Tân Phú, TP HCM. Ảnh: Nguyên Tiêu

Cách đó không xa trên con hẻm dài 250 m gần Chợ Tân Trụ, thông ra đường Phạm Văn Bạch, có hơn 6 căn nhà riêng đang rao bán, diện tích đa dạng từ 36-58 m2 giá 3-5 tỷ đồng (trung bình 65-95 triệu đồng mỗi m2). Anh Phú, môi giới sàn giao dịch Đất Lành (Tân Bình), cho biết vừa bán xong một căn nhà riêng 4x13 m2, gồm 2 tầng 2 phòng ngủ ở khu này với giá 4,2 tỷ đồng (tầm 80 triệu đồng mỗi m2). Căn này đã giảm 450 triệu đồng so với giá rao hồi tháng 9.

Cũng đang giữ giỏ hàng 22 căn nhà riêng cần sang nhượng nằm rải rác ở khu vực quận Tân Phú và Bình Tân, anh Quý môi giới Công ty bất động sản Toàn Thịnh, cho biết khách muốn hỏi diện tích nào, tầm giá bao nhiêu đều có. "Nhà cần bán giờ rất nhiều, có nơi chủ không treo bảng nhưng chỉ cần hỏi thăm dân gần đó là tìm được", anh nói.

Theo anh này, hiện nhà hẻm diện tích 38-50 m2 ở quận Tân Phú có giá tầm 3,5-4 tỷ đồng (còn thương lượng), tức chỉ khoảng 80 triệu một m2. Tại khu vực Bình Tân, cùng giá tiền này có thể mua được nhiều căn nhà diện tích từ 40-60 m2, tương đương giá 65-70 triệu một m2. "Mức này đã giảm mạnh so với hồi tháng 7, mỗi m2 đều trên 110-120 triệu đồng", anh thông tin.

Giám đốc một công ty môi giới nhà riêng, có trụ sở tại quận 10, cho biết đây là lần đầu tiên sau gần 7 năm, giá nhà riêng Sài Gòn giảm mạnh những tháng cuối năm như vậy. Từ đầu tháng 10 đến nay, rổ hàng nhà riêng ký gửi bán tại công ty anh tăng 40% so với 3 tháng trước đó. Nhiều căn ký gửi 3-4 tháng chưa có khách mua, chủ nhà phải chấp nhận điều chỉnh giảm giá thêm 4-7% trên mức giá cũ.

VnExpress cũng ghi nhận càng về cuối năm, lượng nhà riêng, nhà hẻm nội thành rao bán có xu hướng tăng lên. Giá tiếp tục giảm ở những sản phẩm tồn đọng trên 4 tháng. Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các căn có giá bán dưới 2 tỷ đồng. Thậm chí nhiều xã, phường xa thuộc quận Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh, quận 12, một số căn diện tích 33-40 m2 chỉ có giá 1,7-1,9 tỷ đồng.

Dữ liệu biến động giá nhà riêng thành phố trên trang Batdongsan cho thấy, giá bán nhà trong hẻm ở hầu hết quận, huyện đều tiếp tục giảm nếu so với đầu năm 2023, mức giảm trung bình từ 10-16%. Cụ thể, nhà riêng quận 11 từ 165 triệu đồng mỗi m2 trong quý I, xuống còn 145 triệu đồng (giảm 16%); Bình Thạnh từ 158 triệu đồng xuống 142 triệu đồng mỗi m2 (giảm 10%). Một số quận huyện khác cũng giảm 10-15% so với đầu năm.

Trang Nhà Tốt cũng cho biết so với quý đầu năm, giá rao bán nhà riêng, nhà phố hiện giảm khá mạnh. Quận 7 có giá bán nhà riêng, nhà mặt phố giảm lần lượt 11% và 14%. Quận 8 là 12% và 17,5%. Quận 10 giảm 10,5% và 14%. Giá nhà hẻm rao bán tại quận Bình Thạnh cũng hạ 8%.

Lý giải về đà giảm giá này, ông Tạ Trung Kiên, CEO Công ty Bất động sản Wowhome, cho rằng phân khúc này vốn phục vụ chủ yếu cho nhu cầu mua để ở, không dễ khai thác thương mại như nhà mặt phố, tệp khách thuê để ở cũng không nhiều như chung cư. Nhất là các căn trong khu hẻm nhỏ tầm 1,5-2 m, hầu hết chỉ có khách mua để ở quan tâm.

"Giá các căn này thường được chủ nhà điều chỉnh tăng giảm theo nhu cầu mua thực của thị trường. Một khi sức mua giảm, giá nhà riêng cũng phải điều chỉnh theo", ông nhìn nhận.

Còn theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, tệp khách hàng mua nhà này đa phần là người có nguồn tài chính lớn, thanh toán nhanh và không được hỗ trợ như căn hộ hay nhà liền thổ trong các dự án. 5-6 năm gần đây, nhu cầu của nhóm này nhiều, giá nhà riêng gần như chỉ tăng không giảm, thậm chí có lúc còn ngang ngửa với giá nhà phố liền kề ngoại thành nếu tính theo giá m2.

"Chỉ ở lúc thị trường thoái trào như hiện nay, nhu cầu bán để xoay xở tài chính cuối năm tăng cao, giá mới hạ xuống. Do đó, ai có nhu cầu thực, đây là thời điểm tốt để xuống tiền", ông Tuấn đánh giá.

Dẫu vậy, bà Trang Bùi, CEO Cushman&Wakefield, nhìn nhận giá bán phân khúc này vẫn chưa chạm đến mức mà thị trường thứ cấp có thể hấp thụ. Tình trạng giảm giá vài trăm triệu đồng mỗi căn để bán nhanh nhưng không phải căn nào cũng tìm được khách mua do cung - cầu chưa thực sự hài hòa. Nếu muốn cải thiện giao dịch, người bán cần chấp nhận đưa mức giá về gần hơn nữa với khả năng hấp thụ của người mua, nhất là nhóm khách mua có nhu cầu ở thật.

Nguyên Tiêu