Nhà phong cách Japandi 200 m2 con gái ở xa xây tặng mẹ

Căn nhà nằm trong hẻm tại TP HCM có tổng diện tích 200 m2. Định cư tại Hà Lan, hai con gái gia chủ tự tìm hiểu và thuê đơn vị thiết kế, thi công nhà trọn gói từ xa. Họ muốn xây mới ngôi nhà trên nền đất cũ của gia đình, như món quà dành tặng mẹ.
Căn nhà có chiều ngang hẹp, nên đội ngũ thiết kế đưa khối gạch kính vào mặt tiền, giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong.
Hệ cửa khung thép đen mặt tiền tầng trệt khi mở ra tạo sự thông thoáng tối đa giữa không gian trong nhà và sân trước.
Toàn bộ nội thất của căn nhà được thiết kế theo ngôn ngữ Japandi với bảng màu trung tính chủ đạo gồm trắng ngà, be và gỗ sáng. Mọi đường nét nội thất được xử lý tối giản, dứt khoát, không có chi tiết trang trí thừa.
Tầng trệt căn nhà được thiết kế riêng cho sinh hoạt hàng ngày của người mẹ lớn tuổi, do bà hạn chế di chuyển bằng cầu thang. Bếp, giường ngủ và khu vệ sinh bố trí trên một trục dọc thông suốt, giảm tối đa quãng đường di chuyển trong nhà.
Giường đặt theo hướng nhìn thẳng ra cổng, để gia chủ có thể quan sát khi có khách tới chơi. Vách đầu giường tích hợp tủ quần áo, vừa là điểm phân tách không gian ngủ với khu bếp, vừa đảm bảo vật dụng cần thiết luôn trong tầm tay. Nhà vệ sinh tầng trệt được trang bị tay cầm và thanh vịn dọc tường, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cao tuổi.
Cầu thang gỗ sáng màu kết hợp tay vịn gỗ và vách kính trong suốt tạo cảm giác nhẹ nhàng, mở rộng thị giác.
Đèn được bố trí trên từng bậc thang, đảm bảo an toàn cho người sử dụng vào buổi tối, đồng thời tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Phòng ăn tầng 2 bố trí bàn dài, ghế bọc vải. Bên cạnh là tủ âm tường giúp không gian liền mạch.
Góc ngồi thư giãn cạnh lan can kính nhìn xuống cầu thang. Gạch kính khuếch tán ánh sáng tự nhiên vào toàn bộ không gian.
Hai tầng trên dành cho các con gái mỗi khi về thăm mẹ, đảm bảo cả nhà có không gian sinh hoạt chung mà không ảnh hưởng đến nếp nghỉ ngơi của mẹ ở tầng dưới.
Phòng ngủ được thiết kế với đầu giường ốp gỗ, rèm voan xuyên sáng kết hợp rèm dày chắn sáng.
Phòng ngủ thứ hai có tông trầm hơn. Gương oval viền trắng và bàn trang điểm treo tường bằng gỗ đặt cạnh giường.
Phòng tắm ốp gạch terrazzo xám, kết hợp tủ lavabo gỗ và gương hộp.
Khu giặt quần áo được bố trí gọn trong tủ gỗ đặt ngay hành lang cầu thang.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Tròn Decor