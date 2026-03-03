Nhà phố với vườn cây treo thích ứng khí hậu biển

Ngôi nhà với những khu vườn treo tọa lạc trên một khu đất trong trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Công trình có mặt tiền hướng tây, chịu tác động trực tiếp của nắng chiều và gió biển. Đơn vị thiết kế lựa chọn giải pháp tổ chức nhiều lớp không gian xanh theo chiều đứng, nhằm cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống.
Mặt đứng của căn nhà được cấu thành từ các khối công năng bố trí so le. Khoảng lùi giữa các khối tạo thành sân vườn ở nhiều cao độ, đủ diện tích cho cây thân gỗ nhỏ và dây leo phát triển. Hệ khung thép bao quanh mặt tiền đóng vai trò giá đỡ cho cây leo, đồng thời tạo lớp đệm giảm bức xạ nhiệt.
Các phòng có ban công riêng, đảm bảo thông thoáng và riêng tư. Tầng mái bố trí vườn rau và khu sinh hoạt ngoài trời.
Theo nhóm thiết kế, việc tổ chức vườn treo nhiều lớp thay cho mặt đứng kín giúp công trình thích ứng tốt hơn với khí hậu nhiệt đới ven biển. Giải pháp này đồng thời thay đổi hình ảnh nhà ống đô thị, chuyển từ khối đặc sang cấu trúc đan xen đặc - rỗng, tăng tương tác giữa con người và thiên nhiên.
Các ban công thiết kế kết hợp lam gỗ trần nhằm hạn chế nắng trực tiếp. Cây xanh bố trí dày tại mỗi tầng, hình thành những “rèm” tự nhiên che chắn mặt đứng. Cách làm này giúp giảm nhiệt độ bên trong so với các nhà bê tông liền kề, đồng thời tăng độ ẩm và lọc bụi.
Mỗi phòng chức năng đều có khoảng xanh riêng.
Khoảng sân nhỏ ở tầng trệt được bao bọc bởi tường xanh dịu và tán cây rợp bóng. Băng ghế gỗ dài đặt sát bồn cây là nơi lý tưởng để ngồi thư giãn, đọc sách hay trò chuyện.
Bên trong, mặt bằng được chia thành nhiều phần, đan xen bởi các khoảng thông tầng và khe gió. Hành lang và cầu thang đóng vai trò lõi thông gió, hỗ trợ lưu thông không khí tự nhiên từ trước ra sau.
Hệ cửa kính lớn giúp lấy sáng, giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Vật liệu sử dụng bên trong căn nhà gồm bê tông sơn trắng, gỗ tự nhiên tông trầm. Sự kết hợp này tạo nền trung tính để làm nổi bật mảng xanh. Không gian sinh hoạt chung bố trí hồ nước nhỏ, góp phần điều hòa nhiệt độ và tăng độ ẩm trong nhà.
Phòng ngủ được thiết kế theo tinh thần tối giản, ưu tiên sự gọn gàng và cảm giác thư thái. Cửa sổ mở rộng đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra khoảng vườn xanh, giúp căn phòng luôn thoáng đãng.
Khu vực nhà vệ sinh được thiết kế với hốc tường bo vòm mềm mại sơn xanh pastel tạo cảm giác mát mắt. Mặt bàn gỗ mộc kết hợp cùng chậu rửa đặt nổi màu trắng mang lại sự cân bằng giữa chất liệu.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Ladesignstudio
Ảnh: Laholm