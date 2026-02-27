Nhà phố với phong cách thiết kế 'hiện đại nhưng mềm mại’'

Công trình được phát triển theo tinh thần Soulful Modernism, hiện đại nhưng mềm mại. Thiết kế ưu tiên trải nghiệm sử dụng và sự thoải mái trong sinh hoạt, thay vì chú trọng hình thức. Yếu tố "hiện đại" trong thiết kế của ngôi nhà là cách tổ chức không gian hợp lý, tạo môi trường sống ổn định và phù hợp bối cảnh đô thị.