Nhà phố với phong cách thiết kế 'hiện đại nhưng mềm mại’'

Công trình được phát triển theo tinh thần Soulful Modernism, hiện đại nhưng mềm mại. Thiết kế ưu tiên trải nghiệm sử dụng và sự thoải mái trong sinh hoạt, thay vì chú trọng hình thức. Yếu tố "hiện đại" trong thiết kế của ngôi nhà là cách tổ chức không gian hợp lý, tạo môi trường sống ổn định và phù hợp bối cảnh đô thị.
Công trình được phát triển theo tinh thần Soulful Modernism, hiện đại nhưng mềm mại. Thiết kế ưu tiên trải nghiệm sử dụng và sự thoải mái trong sinh hoạt, thay vì chú trọng hình thức. Yếu tố "hiện đại" trong thiết kế của ngôi nhà là cách tổ chức không gian hợp lý, tạo môi trường sống ổn định và phù hợp bối cảnh đô thị.
Căn nhà tổ chức theo cấu trúc lệch tầng. Phòng khách và bếp - ăn được xử lý lệch cao độ, tạo khoảng chuyển tiếp bằng vài bậc tam cấp. Giải pháp này giúp phân tách chức năng mà không cần tường ngăn, đồng thời duy trì sự liền mạch trong tổng thể không gian.
Căn nhà tổ chức theo cấu trúc lệch tầng. Phòng khách và bếp - ăn được xử lý lệch cao độ, tạo khoảng chuyển tiếp bằng vài bậc tam cấp. Giải pháp này giúp phân tách chức năng mà không cần tường ngăn, đồng thời duy trì sự liền mạch trong tổng thể không gian.
Giếng trời mở dọc trục giữa nhà, đưa ánh sáng xuống các tầng. Ánh sáng tự nhiên kết hợp hệ cửa kính giúp tăng đối lưu không khí, giảm phụ thuộc chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Giếng trời mở dọc trục giữa nhà, đưa ánh sáng xuống các tầng. Ánh sáng tự nhiên kết hợp hệ cửa kính giúp tăng đối lưu không khí, giảm phụ thuộc chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Các bề mặt gỗ, đá tự nhiên và tường sơn tông màu kem giúp phản xạ ánh sáng, làm rõ chiều sâu vật liệu.
Các bề mặt gỗ, đá tự nhiên và tường sơn tông màu kem giúp phản xạ ánh sáng, làm rõ chiều sâu vật liệu.
Phòng khách sử dụng sàn gỗ xương cá, sofa tông nâu trầm và bàn đá. Tường ốp phào chỉ đơn giản, kết hợp lò sưởi trang trí và kệ gỗ âm tường.
Phòng khách sử dụng sàn gỗ xương cá, sofa tông nâu trầm và bàn đá. Tường ốp phào chỉ đơn giản, kết hợp lò sưởi trang trí và kệ gỗ âm tường.
Hệ tủ âm tường bố trí xuyên suốt các tầng. Thay vì tách rời thành từng món nội thất, KTS xem tủ như một mảng nền cố định, giúp không gian gọn gàng.
Hệ tủ âm tường bố trí xuyên suốt các tầng. Thay vì tách rời thành từng món nội thất, KTS xem tủ như một mảng nền cố định, giúp không gian gọn gàng.
Khu ăn đặt dưới cầu thang, dùng bàn mặt đen mờ và ghế gỗ bọc nệm vàng nâu.
Khu ăn đặt dưới cầu thang, dùng bàn mặt đen mờ và ghế gỗ bọc nệm vàng nâu.
Bếp bố trí dạng chữ U, sử dụng đá marble vân xám cho mặt bàn và tường bếp. Tủ dưới sơn màu trắng kem, tay nắm đồng. Ô cửa nhỏ phía trên bổ sung ánh sáng và thông gió.
Bếp bố trí dạng chữ U, sử dụng đá marble vân xám cho mặt bàn và tường bếp. Tủ dưới sơn màu trắng kem, tay nắm đồng. Ô cửa nhỏ phía trên bổ sung ánh sáng và thông gió.
Phòng ngủ giữ bảng màu trung tính. Rèm hai lớp điều tiết ánh sáng, cửa mở ra ban công.
Phòng ngủ giữ bảng màu trung tính. Rèm hai lớp điều tiết ánh sáng, cửa mở ra ban công.
Tủ đầu giường thiết kế dạng khối gỗ, đối diện là tủ dáng cổ điển, tông nâu sậm đồng bộ với sàn gỗ tối màu.
Tủ đầu giường thiết kế dạng khối gỗ, đối diện là tủ dáng cổ điển, tông nâu sậm đồng bộ với sàn gỗ tối màu.
Nội thất phòng ngủ giới hạn ở giường, tủ và một ghế dài cuối giường, giảm chi tiết trang trí.
Nội thất phòng ngủ giới hạn ở giường, tủ và một ghế dài cuối giường, giảm chi tiết trang trí.
Khu vệ sinh sử dụng đá tự nhiên cho mặt lavabo, kết hợp gương có thiết kế độc đáo.
Khu vệ sinh sử dụng đá tự nhiên cho mặt lavabo, kết hợp gương có thiết kế độc đáo.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Vietline Interior Design
KTS chủ trì: Trương Gia Việt