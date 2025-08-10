Nhà phố với không gian cho phép ánh sáng 'nhảy múa'

Ngôi nhà có quy mô ba tầng, được xây dựng trên khu đất rộng 332 m2 tại Singapore.
Lấy cảm hứng từ các không gian cho phép ánh sáng "nhảy múa", ngôi nhà được thiết kế mở, tràn ngập mảng xanh, hài hòa với thiên nhiên.
Mặt tiền phía trước được thiết kế như một bức tranh tối giản, với những mặt phẳng ốp đá tự nhiên và hệ màn gỗ che phủ.
Hệ màn gỗ có thể hoạt động tùy chỉnh, đóng vai trò như một lớp vỏ bọc điều hòa vi khí hậu, đảm bảo sự riêng tư, thông gió và ánh sáng ban ngày.
Tầng một được bố trí không gian sinh hoạt chung gồm khu tiếp khách, bếp - ăn. Trong khi các phòng nghỉ riêng tư được đưa lên tầng trên.
Ở vị trí trung tâm nhà là một cầu thang nổi uốn lượn, mô phỏng chuyển động của một dải ruy băng đang bay.
Cầu thang cũng trở thành một điểm nhấn cho không gian nội thất, cho phép ánh sáng thay đổi theo thời gian, tạo ra những vệt bóng đổ biến hóa trên các bức tường suốt cả ngày. Khu vực này cũng là chi tiết giúp phân định khu vực sinh hoạt và bếp.
Giếng trời ở giữa nhà được che chắn bởi các chấn song mảnh.
Khi mặt trời di chuyển, không gian trong nhà cũng biến đổi. Ánh sáng buổi sáng lướt qua sàn gỗ sồi và dần di chuyển trên các bề mặt đá nhạt màu vào buổi chiều, giống như những bức tranh.
Không gian bên dưới giếng trời và hành lang giao thông của ba tầng luôn đủ sáng.
Khu vực bàn ăn nằm sát sân sau, hướng tầm nhìn ra khu vườn nhỏ xanh mát.
Bếp nấu với thiết kế bàn đảo giúp thuận tiện sử dụng.
Phòng tắm được phân chia khu vực phù hợp, có bồn tắm nằm và vườn cây để tăng yếu tố thư giãn.
Mặt bằng bố trí các tầng.
Công trình được thực hiện bởi văn phòng kiến trúc Freight Architects (Singapore).
Khánh Đăng (theo Archdaily, FreightArchitects)