Nhà phố với không gian cho phép ánh sáng 'nhảy múa'

Mặt tiền phía trước được thiết kế như một bức tranh tối giản, với những mặt phẳng ốp đá tự nhiên và hệ màn gỗ che phủ.

Hệ màn gỗ có thể hoạt động tùy chỉnh, đóng vai trò như một lớp vỏ bọc điều hòa vi khí hậu, đảm bảo sự riêng tư, thông gió và ánh sáng ban ngày.